Arguiñano: grande entre los grandes

Llevo cerca de dos temporadas escribiendo esta columna diaria sobre televisión, radio y comunicación en general y todavía no he escrito una sola linea de un animal televisivo, un histórico líder de audiencia y que hace años que nos acompaña: Karlos Arguiñano.

Antena 3 y Karlos Arguiñano (Beasáin, Guipúzcoa, 1948) han pactado que próximamente el afamado cocinero se aparte paulatinamente y deje paso a su hijo, Joseba Arguiñano (Zarauz, Guipúzcoa, 1985), para presentar sólo el programa de los viernes. Una buena maniobra.

La trayectoria de Karlos Arguiñano en televisión es totalmente transversal. Inició su recorrido en la Autonómica ETB1 en 1989, con un programa en euskera llamado Hamalau Euskal Sukaldari, para posteriormente presentar desde ETB2 su espacio en castellano bautizado como 'El menú del día'.

Desde entonces su recorrido no se ha detenido en ningún momento: tras su etapa en ETB dio el salto a las cadenas nacionales, algo que supuso su verdadera explosión profesional que inició en 1991 en La1 de Televisión Española. No se rompió mucho la cabeza porque decidió repetir el título de su programa en ETB: 'El menú del día'. La etapa en la cadena pública se alargó hasta finales de 1995, donde pasó a Telecinco en el que condujo sus programas durante dos ciclos: del 95 al 2000 y de 2004 a 2010 con el título 'Karlos Arguiñano en tu cocina'. Ya hace 16 años que se ha instalado en Antena 3, desde la que hoy en día sigue presentando 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano'.

Miren: en cualquier cadena en la que ha trabajado Arguiñano los títulos de sus espacios han sido siempre muy parecidos y en realidad han sido lo de menos, porque siempre han sido líderes de audiencia y se han emitido a la hora de comer. Su mejor aliado ha radicado siempre en la proximidad de su lenguaje, muy cercano al espectador, una defensa de la cocina tradicional realizada y un constante humor de estar por casa, acompañado siempre con un chiste, elemento en el que siempre apoya su discurso mientras los platos se van cocinando.

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El chiste, la proximidad y la simpatía: tres factores que curiosamente se encuentran a años luz de distancia de un compañero de fogones del mismo grupo, en La Sexta, como Alberto Chicote.