La periodista catalana Àngels Barceló abandona la Cadena SER

Àngels Barceló abandonará al final de la actual temporada la Cadena SER, emisora en la que presenta y dirige el programa matutino 'Hoy por hoy'. La periodista catalana ha informado esta mañana a la empresa de que no renovará su contrato, según ha comunicado la SER esta tarde. "Agradezco infinito la lealtad y la confianza de los oyentes, de mis equipos y de mis colaboradores”, ha declarado Barceló, que ha estado 21 años en la emisora con ‘A vivir que son dos días’, ‘Hora 25’ y ‘Hoy por Hoy’.

Por el momento se desconoce el próximo destino de la periodista, que ha conducido las mañanas de la emisora desde 2019, un programa con 40 años de historia y que han pilotado comunicadores como Iñaki Gabilondo, Carles Francino y Pepa Bueno. Tampoco se sabe todavía quién la va a sustituir a partir de la próxima temporada al frente del veterano programa matutino,.

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Nacida en Barcelona en 1963, Barceló comenzó en la Cadena SER -del grupo Prisa- en julio de 2005, al frente del programa de fin de semana 'A vivir que son dos días'. Entre 2008 y 2019 dirigió y presentó el informativo vespertino 'Hora 25' y desde septiembre de 2019 dirige y presenta el magazin matinal 'Hoy por hoy', líder de audiencia en la radio en España.