El creador de 'Outlander' explica la inesperada escena poscréditos del final: "Merecían estar presentes"

Este fin de semana, los fans de 'Outlander' se han despedido de la serie protagonizada por Caitríona Balfe y Sam Heughan, después de 12 años y ocho temporadas en emisión. La ficción basada en la saga de novelas de Diana Gabaldon puso fin a la apasionada historia de amor del matrimonio Fraser con un desenlace bastante ambiguo, que da pie a varias interpretaciones, con la resolución de un misterio que planeaba desde el principio y con un 'cameo' inesperado poscréditos.

El décimo episodio de esta octava temporada, titulado 'Y el mundo estaba todo a nuestro alrededor' y disponible en España en Movistar Plus+, sorprendía a los espectadores con una secuencia que nadie esperaba.

Se ambienta varios siglos después del desenlace de 'Outlander', en los años 90 del siglo XX, y en ella se puede ver a la escritora de la saga haciendo de sí misma y firmando ejemplares de su primera novela, 'Outlander', ante una cola de lectores que esperan su turno para obtener su dedicatoria.

Homenaje

La secuencia es un homenaje a Gabaldon, que publicó el primer libro de la saga en junio de 1991 (el último todavía no lo ha escrito, con lo que las novelas acabarán después de la serie), tal y como ha confesado el 'showrunner' de la serie a 'Variety', Matthew B. Roberts.

"Tener a Diana [Gabaldon] allí era muy importante para nosotros. Es la fuente de cada palabra que hemos escrito en la serie y no podíamos imaginar finalizarla sin devolverle su historia. Ella ha creado este universo y nos parecía apropiado que la última imagen de la serie le perteneciera a ella", ha narrado Roberts.

'Cameos' del equipo

El también productor ejecutivo desgrana otros detalles de esa secuencia tan especial: que en ella hacen 'cameos' algunos miembros del equipo, como la productora ejecutiva Maril Davis y la guionista y productora ejecutiva Toni Graphia.

El reto de personas que salen en la escena poscréditos son también miembros del equipo de producción. Pero hay más guiños: en las estanterías, los títulos de los libros están escritos por el equipo y están relacionados con su labor en la serie. "Sentíamos que, después de ocho temporadas y 12 años, quienes realmente construyeron este mundo merecían estar presentes", señala.

"Cada rostro que aparece en esa librería pertenece a alguien que ha estado con nosotros desde el primer día, y cada libro de las estanterías representa un trabajo que realizaron, con un título creado especialmente para ellos. Era la única forma de agradecimiento que nos parecía suficientemente grande", apunta Roberts.

"Un toque de inspiración"

En la secuencia en cuestión, la supervisora de guion Margaret Graham es la primera de la cola y le pregunta a Diana Gabaldon qué es el libro que tiene junto a ella. Se trata del cuaderno de Claire Fraser (Caitríona Balfe), que se vio en los capítulos finales. "Solo un pequeño toque de inspiración", le responde Gabaldon.