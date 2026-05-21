El estrépito de la televisión de Israel

Tras el festival del sábado pasado, les puedo asegurar que no tenía pensado escribir una sola línea sobre Eurovisión como mínimo hasta las próximas navidades, a la espera de que pasados los meses ocurrieran algunas novedades. Pero hemos podido ver un video muy desagradable y muy desafortunado emitido el pasado lunes desde una televisión israelí.

En un programa de entretenimiento de la televisión de la cadena Reshet 13 titulado 'Moriah & Barako', chica y chico, ambos presentadores estaban entrevistando este lunes a Noam Bettan, el representante de Israel en Eurovisión y que quedó en segundo lugar.

Iniciada la entrevista salió a colación el tema de la posibilidad de organizar el festival en Israel, cosa que estuvo a punto de pasar si no llega a ser por la victoria de Bulgaria tras la última votación. En ese momento ambos conductores decidieron abordar de forma poco apropiada y dijeron: “Si ganamos la próxima vez podríamos celebrar Eurovisión en las zonas que ocupamos en Gaza; allí hay un paisaje arrasado y con vistas al mar, con lo que se podría construir un escenario, porque se trata de un espacio abierto y aparcamientos de sobra“.

Una cosa: palestinos e israelíes malviven en un conflicto que data de principios del siglo XX y ni han querido ni han sabido solucionarlo por la razón. Ellos decidirán, pero que estos presentadores hagan mofa de una barbarie que se ha cobrado vidas de niños tiene un nombre, que seguramente todos conocemos. ¿Qué esperamos? ¿Como mucho a una amonestación de la UER? ¿Y ya está? Sin duda sabría a poco.

Según sus estatutos, la UER -Unión Europea de Radiodifusión- no es una institución oficial de la Unión Europea, sino una entidad privada no gubernamental sin ánimo de lucro que agrupa a las televisiones públicas europeas. Entonces, ¿para qué sirve la UER?

Espero sentado a que la UER prepare su respuesta, me cruzaré de brazos y comprobaré hasta cuándo seguirán manteniendo esta máxima que solía prescribir mi añorado Alfonso Azuara, y que rezaba: “Entre el honor y el dinero, lo segundo es lo primero”.

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Ya. Puede que suene raro, y que en 2026 se nos haga una montaña, pero quizás haya llegado el momento de crear un organismo europeo, público, con una estructura sencilla, limpio y, por una vez, sin ánimo de lucro.