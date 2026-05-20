'Pubertat': una serie muy necesaria

El lunes TV3 estrenó 'Pubertat', una serie original de 3Cat y HBO Max escrita, dirigida y que tiene como protagonista a la actriz Leticia Dolera, basada en las consecuencias que genera un drama entre familias a raíz de una agresión sexual entre adolescentes que pertenecen a una colla castellera.

La serie está compuesta por seis capítulos que tras el estreno del lunes se emitirán en las próximas cinco semanas, aunque ya se puede ver en su totalidad y de forma gratuita en la plataforma 3Cat. Pese a la comodidad que facilita este visionado, yo prefiero verla cada lunes.

'Pubertat' es, ante todo, una serie de televisión que hoy en día, en 2026, nos conviene y nos resulta necesaria. Es ficción, sí, pero es muy necesaria. Y como a veces comento, incluso me atrevo a colocarle el sello SVO (serie de visión obligatoria), porque su visionado va más allá del entretenimiento y obliga a una reflexión.

La histórica naturalidad interpretativa de, entre otros, la propia Leticia, Betsy Túrnez y Biel Duran, y un reparto de artistas debutantes adolescentes capitaneados por Carla Quílez le dan total consistencia y credibilidad al relato. No parece que interpreten. Parecen reales. Son reales.

Hay series que son como aspirinas: las ves, te ríes, lloras, te emocionas y ocupan un parte del cerebro y cumplen perfectamente su cometido. A menudo sirven para evadirnos y no pensar en algún episodio personal o profesional del día. Durante la emisión del primer capítulo anoté en mi cuaderno lo que para mí fue una de las frases claves: “sense confiança no hi ha castell”, aplicado a cualquier momento de la vida.

A nivel de retorno, 'Pubertat' estuvo por encima del resto de las cadenas durante su emisión, promediando un 15% de cuota de pantalla y, lo que resulta más destacado, un interesante seguimiento en la franja entre los 13 y los 24, y los 25 y los 44 años, independientemente de sus más de 33.000 reproducciones de quienes optaron por consumirla a través de la plataforma 3Cat.

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Creo que 'Pubertat' es una serie que nos invita a reflexionar sobre la imperiosa necesidad de comunicar constantemente con nuestros hijos. Siempre será en beneficio mutuo. Comunicar. Deliciosa palabra.