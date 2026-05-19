Primeras palabras de Carles Porta sobre un hipotético 'Crims' del caso Andic: "Lo intentaremos, pero no es el momento"

La detención de Jonathan Andic por la muerte de su padre, Isak Andic, fundador del imperio textil Mango y el hombre más rico de Catalunya, culmina casi un año y medio de investigaciones en las que los Mossos han analizado desde el móvil al entorno del sospechoso. La Fiscalía ha solicitado prisión eludible con fianza de 1 millón de euros y el Ministerio Fiscal solicita comparecencias semanales en el juzgado, así como la retirada de su pasaporte y la prohibición de abandonar el territorio nacional.

Los Mossos basan sus sospechas en ciertas incongruencias que apreciaron en las dos declaraciones que prestó Jonathan Andic tras la muerte de su padre -por ejemplo sobre el lugar donde estaba cuando se precipitó, dónde aparcó o si tomó fotos en la excursión- y en las circunstancias de la caída del fundador de Mango, en un camino donde creen difícil que un cuerpo pueda despeñarse sin que se ejerza cierta fuerza sobre él.

Isak Andic murió el 14 de diciembre de 2024, a los 71 años, al despeñarse desde una altura de 150 metros en una excursión con su hijo mayor para visitar las cuevas de salitre de Collbató (Barcelona), una ruta que transcurre por el macizo de Montserrat sin grandes dificultades, apta incluso para familias con niños. Y este caso ha dejado infinitas incógnitas, por lo que la población catalana ya ha pedido que este caso aparezca en la popular serie 'Crims'.

"Un detenido no es culpable"

El conductor de 'Crims', Carles Porta, ya ha dado sus primeras impresiones sobre el caso en una publicación en la red social 'X'. "Claro que intentaremos hacer el caso Andic, pero ahora no es el momento", ha indicado en su cuenta personal. "Mientras tanto, permitidme recordar que un detenido no es culpable, aunque lo envíen a prisión. Hace falta un juicio y una sentencia. Debemos esperar y ver cómo evoluciona todo ello", ha finalizado.

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Un portavoz autorizado de la familia ha recalcado que la colaboración de Jonathan Andic con las autoridades en la investigación por la muerte de su padre "ha sido y será máxima". En un comunicado remitido a los medios, la familia insiste en que "no existen ni se hallarán pruebas de cargo legítimas".