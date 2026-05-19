Bisbal y las emociones en 'El Hormiguero'

El pasado jueves pudimos ver a David Bisbal, un artista internacional, como invitado en 'El Hormiguero'. Y me llamaron la atención varias cosas.

Más allá de la conversación/entrevista con Pablo Motos, Bisbal transparentó la fragilidad de toda una estrella mediática cuando recordó a su padre, José Bisbal Carrillo, que falleció hace tres meses a los 84 años tras sufrir una dura batalla contra el alzhéimer. Vimos a un Bisbal emocionado al ver el video mientras se esforzaba que su padre le contestara. Su abrazo final con Motos, que hace años también falleció su padre de una larga enfermedad, fue un momento televisivo del año.

Siempre me ha encantado esa manera de fabricar entretenimiento que desde hace 20 años transmite 'El Hormiguero'. Evidentemente, se trata de una opinión que además de personal es la que verifica y decide la mayoría de espectadores que se ponen por las noches frente al televisor. Y eso ni es magia, ni es casualidad, ni apunta a un sesgo político, ni otras zarandajas, porque 'El Hormiguero' es para todos. Se llama tan sólo entretenimiento y su éxito se basa en tres aspectos: constancia, esfuerzo y talento. Nada más. Y nada menos. Estoy más que convencido que a cualquier cadena le encantaría disfrutar cada día con los 90 minutos de ese formato, con esa audiencia y esos récords diarios. A cualquier cadena.

Y tras la entrevista vino el juego y la sorpresa. Y como siempre, Jordi Moltó, especialista en experimentos televisivos y envites varios donde siempre queda un rincón a la emotividad, se encargó de convencer a David Bisbal para que se pusiera una peluca, un bigote y una gorra y se disfrazara de operario de la atracción de una montaña rusa, acompañando durante un viaje a una fan del cantante. Pudimos disfrutar de una sensación de máximo estrés mezclada con sorpresa, que solemos ver pocas veces a través de un medio tan frío como la televisión. Es decir, que como espectador la felicidad resultó inevitable.

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Casi que al final lo de menos supuso la presentación de su próximo trabajo: 'Eternos', el título de su nuevo disco que sumará el décimo de su carrera profesional y que verá la luz el próximo mes de octubre, y en el que avanzó un homenaje a la extraordinaria música pop y a los sonidos de la década de los 80.