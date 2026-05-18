Festival
Bulgaria no habría ganado Eurovisión 2026 según Youtube y Spotify: el veredicto de sus usuarios
Las clasificaciones según Spotify, Youtube y la oficial muestran diferencias sustanciales
Eurovisión 2026, en directo: Bulgaria gana el festival e Israel queda en segunda posición
¿Quién ha ganado Eurovisión 2026? Bulgaria con la canción 'Bangaranga' de Dara gana el festival
Este año el Festival de Eurovisión tampoco ha estado exento de críticas y polémicas. El concurso musical se celebró el sábado en Viena, con la participación de 25 países. En la lista no figuró España, que no participó por primera vez desde su debut en 1961.
RTVE tampoco emitió por televisión el certamen, una decisión meditada y que se tomó a raíz de la participación de Israel: "La situación en Gaza, a pesar del alto el fuego y la aprobación del proceso de paz, y la utilización del certamen para objetivos políticos por parte de Israel, hacen cada vez más difícil mantener Eurovisión como un evento cultural neutral", declaró el secretario general de RTVE, Alfonso Morales.
Bulgaria, flamante ganador
Aun así, el gran público no ha tardado en conocer al país ganador del Festival de la Canción. Bulgaria se adjudicó la primera posición, con un resultado final de 516 puntos (204 del jurado profesional y 312 del televoto). Lo logró por medio de su representante Dara, que con su canción 'Bangaranga', una mezcla de pop electrónico y ritmos balcánicos, consiguió imponerse al resto de participantes.
Ránking según los usuarios de Spotify
Desde que los artistas se embarcaron en su aventura eurovisiva, han visto cómo sus canciones han aumentado en cuanto a cifras de reproducción y también suscriptores.
Según el ránking por número de reproducciones en las distintas plataformas de 'streaming', los usuarios tienen otra opinión sobre el que consideran ganador del certamen. Según las escuchas en Spotify, la lista quedaría así:
- Italia: Sal Da Vinci - Per Sempre Sì (27.655.787)
- Suecia: FELICIA - My System (20.612.624)
- Finlandia: Linda Lampenius x Pete Parkkonen - Liekinheitin (14.778.049)
- Dinamarca: Søren Torpegaard Lund - Før Vi Går Hjem (7.400.033)
- Chipre: Antigoni - JALLA (7.098.172)
- Grecia: Akylas - Ferto (6.536.982)
- Israel: Noam Bettan - Michelle (6.499.772)
- Alemania: Sarah Engels - Fire (5.766.511)
- Bulgaria: DARA - Bangaranga (5.016.361)
- Moldavia: Satoshi - Viva, Moldova! (3.976.817)
- Rumanía: Alexandra Căpitănescu - Choke Me (3.914.150)
- Austria: COSMÓ - Tanzschein (3.646.154)
- Croacia: LELEK - Andromeda (3.446.557)
- Australia: Delta Goodrem - Eclipse (3.420.709)
- Noruega: JONAS LOVV - YA YA YA (3.409.227)
- Francia: Monroe - Regarde! (3.143.279)
- Albania: Alis - Nân (2.595.516)
- Malta: AIDAN - Bella (2.513.736)
- Bélgica: ESSYLA - Dancing on the Ice (2.483.390)
- Polonia: ALICJA - Pray (2.250.605)
- Gran Bretaña: LOOK MUM NO COMPUTER - Eins, Zwei, Drei (2.090.176)
- Serbia: LAVINA - Kraj Mene (1.939.283)
- República Checa: Daniel Zizka - CROSSROADS (1.701.770)
- Lituania: Lion Ceccah - Sólo Quiero Más (1.425.922)
- Ucrania: LELÉKA - Ridnym (1.008.192)
De esta forma, para los usuarios de Spotify el claro ganador sería Italia, con casi siete millones de reproducciones de diferencia con Suecia, que ocupa el segundo puesto en este ranking. Bulgaria recibe la novena posición e Israel, que en el certamen real ha quedado segundo, la séptima.
Ránking según los usuarios de Youtube
Para los que prefieren revivir el certamen con los vídeos de las actuaciones de la gran final, este es el ránking de visualizaciones en Youtube:
- Chipre: Antigoni - JALLA (6.477.267)
- Finlandia: Linda Lampenius x Pete Parkkonen - Liekinheitin (4.689.532)
- Israel: Noam Bettan - Michelle (4.601.420)
- Bulgaria: DARA - Bangaranga (4.262.574)
- Malta: AIDAN - Bella (3.831.959)
- Dinamarca: Søren Torpegaard Lund - Før Vi Går Hjem (3.537.621)
- Grecia: Akylas - Ferto (3.480.022)
- Francia: Monroe - Regarde! (3.373.217)
- Rumanía: Alexandra Căpitănescu - Choke Me (2.347.868)
- Gran Bretaña: LOOK MUM NO COMPUTER - Eins, Zwei, Drei (2.342.678)
- Italia: Sal Da Vinci - Per Sempre Sì (2.187.705)
- Serbia: LAVINA - Kraj Mene (2.147.085)
- Suecia: FELICIA - My System (2.103.896)
- Albania: Alis - Nân (2.099.159)
- Australia: Delta Goodrem - Eclipse (2.040.245)
- Polonia: ALICJA - Pray (1.970.367)
- Bélgica: ESSYLA - Dancing on the Ice (1.791.079)
- Moldavia: Satoshi - Viva, Moldova! (1.729.299)
- Croacia: LELEK - Andromeda (1.636.837)
- Noruega: JONAS LOVV - YA YA YA (1.591.009)
- Austria: COSMÓ - Tanzschein (1.230.132)
- República Checa: Daniel Zizka - CROSSROADS (1.189.190)
- Alemania: Sarah Engels - Fire (1.060.853)
- Ucrania: LELÉKA - Ridnym (1.045.596)
- Lituania: Lion Ceccah - Sólo Quiero Más (695.894)
La lista de esta plataforma refleja de nuevo que Bulgaria tampoco es la ganadora para la mayoría de los usuarios de Youtube, ya que ocupa la cuarta posición. La primera posición del ránking se la lleva Chipre, con más de seis millones de visualizaciones. Israel bajaría una posición respecto la clasificación oficial.
Lista oficial de Eurovisión 2026
A pesar de las claras diferencias entre la clasificación oficial y los espectadores, así es la lista de Eurovisión 2026:
- Bulgaria - 516 puntos
- Israel - 343 puntos
- Rumanía - 296 puntos
- Australia - 287 puntos
- Italia - 281 puntos
- Finlandia - 279 puntos
- Dinamarca - 243 puntos
- Moldavia - 226 puntos
- Ucrania - 221 puntos
- Grecia - 220 puntos
- Francia - 158 puntos
- Polonia - 147 puntos
- Albania - 145 puntos
- Noruega - 134 puntos
- Croacia - 124 puntos
- República Checa - 113 puntos
- Serbia - 90 puntos
- Malta - 89 puntos
- Chipre - 75 puntos
- Suecia - 51 puntos
- Bélgica - 36 puntos
- Lituania - 22 puntos
- Alemania - 12 puntos
- Austria - 6 puntos
- Reino Unido - 1 punto
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