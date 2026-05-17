¿Quién ha ganado Eurovisión 2026? Bulgaria con la canción 'Bangaranga' de Dara gana el festival

La candidatura de Bulgaria, ganadora de Eurovisión 2026 con 516 puntos (204 del jurado profesional y 312 del televoto), se ha convertido en una de las grandes sorpresas del certamen gracias a 'Bangaranga', el tema interpretado por la cantante Dara. La canción, una mezcla de pop electrónico, ritmos balcánicos y una estética inspirada en las tradiciones folclóricas búlgaras, ha conseguido conquistar tanto al público eurofan como a buena parte de la crítica especializada.

La canción destaca por su potente estribillo y una producción cargada de energía club, pero también por incorporar referencias visuales a los 'kukeri', figuras tradicionales del folclore búlgaro asociadas a rituales ancestrales. Según explicó la propia artista, el término 'Bangaranga' simboliza “actuar con amor y no con miedo”, y se inspira en una palabra jamaicana relacionada con la idea de "alboroto" o "disturbio" festivo. El tema representa un canto al empoderamiento, la liberación personal y el descubrimiento de la fuerza interior.

Dara fue elegida como representante búlgara tras imponerse en la preselección nacional 'Natsionalna Selektsiya 2026', organizada por la televisión pública BNT.

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La artista se convirtió una de las favoritas para ganar -aunque por detrás de Finlandia y Australia- tras su actuación en la segunda semifinal de Viena. Hasta ese momento, no estaba en las quinielas, pero el terremoto que desató en la gala rápidamente la encumbró. Es la primera vez que Bulgaria se hace con el Micrófono de Cristal: lleva 15 ediciones a su espalda y, hasta hoy, su mejor resultado era un segundo puesto. Lo alcanzó en 2017, gracias a un hipnótico Kristian Kostov.