Festival de la canción
¿Quién ha ganado Eurovisión 2026? Bulgaria con la canción 'Bangaranga' de Dara gana el festival
Bulgaria gana a Israel en una Eurovisión con tormenta política: gritos, abucheos y pitadas en el primer festival sin España
La candidatura de Bulgaria, ganadora de Eurovisión 2026 con 516 puntos (204 del jurado profesional y 312 del televoto), se ha convertido en una de las grandes sorpresas del certamen gracias a 'Bangaranga', el tema interpretado por la cantante Dara. La canción, una mezcla de pop electrónico, ritmos balcánicos y una estética inspirada en las tradiciones folclóricas búlgaras, ha conseguido conquistar tanto al público eurofan como a buena parte de la crítica especializada.
La canción destaca por su potente estribillo y una producción cargada de energía club, pero también por incorporar referencias visuales a los 'kukeri', figuras tradicionales del folclore búlgaro asociadas a rituales ancestrales. Según explicó la propia artista, el término 'Bangaranga' simboliza “actuar con amor y no con miedo”, y se inspira en una palabra jamaicana relacionada con la idea de "alboroto" o "disturbio" festivo. El tema representa un canto al empoderamiento, la liberación personal y el descubrimiento de la fuerza interior.
Dara fue elegida como representante búlgara tras imponerse en la preselección nacional 'Natsionalna Selektsiya 2026', organizada por la televisión pública BNT.
La artista se convirtió una de las favoritas para ganar -aunque por detrás de Finlandia y Australia- tras su actuación en la segunda semifinal de Viena. Hasta ese momento, no estaba en las quinielas, pero el terremoto que desató en la gala rápidamente la encumbró. Es la primera vez que Bulgaria se hace con el Micrófono de Cristal: lleva 15 ediciones a su espalda y, hasta hoy, su mejor resultado era un segundo puesto. Lo alcanzó en 2017, gracias a un hipnótico Kristian Kostov.
- Las Hijas de Felipe: 'Las monjas de los siglos XVI y XVII fueron capaces de pensar estrategias muy colectivas de supervivencia
- Israel dinamita el primer Eurovisión sin España en 65 años: pasa a la final y convierte el festival en una pesadilla política
- La cantante Bonnie Tyler, en coma inducido tras someterse a una operación de urgencia en Portugal
- Alba Brunet regresa a 'Sueños de libertad': 'Puede que los fans se enfaden con Fina. Vuelve muy diferente
- Caitríona Balfe: 'Sé que con el final de 'Outlander' no vamos a contentar a todo el mundo, es imposible
- Eurovisión da la espalda a España en su segunda semifinal con Dinamarca y Rumanía como favoritas
- Muere Tania Doris, la gran vedette del Apolo que triunfó en el Paral·lel con espectáculos picantes y lentejuelas
- Un asesinato en el Camino de Santiago abre la nueva temporada de 'true crime' de Carles Porta en Movistar Plus+: 'Siempre contactamos con las familias