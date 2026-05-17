Leticia Dolera abre el debate sobre el consumo de porno en adolescentes en 'Pubertat': "A la infancia se la debe proteger"

Leticia Dolera ('Vida perfecta', 'Requisitos para ser una persona normal') reflexiona acerca del fácil acceso al porno de los chavales de hoy en día en 'Pubertat', miniserie que llega en abierto a TV3 y 3Cat este lunes 18 de mayo (22.00 horas) después de su estreno en HBO Max el pasado mes de septiembre. Se trata de un drama galardonado con el Premio Ondas sobre las repercusiones de una denuncia de agresión sexual en el seno de una comunidad ligada a la cultura 'castellera'.

La polémica estalla cuando una joven (Carla Quílez) difunde un vídeo en el que explica que una amiga ha sufrido abusos por parte de unos compañeros, todos ellos menores de edad. Se trata de tres jóvenes de los que siempre ha sido inseparable, con lo que la denuncia en las redes causa una gran conmoción: desde la incredulidad al apoyo a la víctima y el 'hate'.

La serie plantea al espectador el debate sobre el uso de las redes sociales, especialmente entre adolescentes. "El algoritmo te quiere esclavo, y eso no es libertad: te dice cómo tienes que pensar, cómo tienes que vivir... La libertad es otra cosa, es educar, es el derecho a una vivienda digna, es tener pensamiento crítico", explicaba Dolera en el primer Encuentro Internacional por los Derechos Digitales, celebrado este jueves en Barcelona.

"Podemos regular internet"

"A la infancia se la debe proteger. Si se regula el tabaco, la velocidad en las carreteras, claro que también podemos regular internet", reflexiona la creadora y directora, que en 'Pubertat' interpreta a una de las madres de los chicos acusados de agresión sexual, una activista feminista que no puede creer que lo que están diciendo de su hijo sea verdad. La denuncia revela que su personaje está lleno de contradicciones.

Imagen de 'Pubertat' / HBO Max

El caso desarma a los padres de los chicos y disuelve conexiones entre familias, a la vez que destapa viejos secretos guardados durante muchos años. También desata un terremoto en la 'colla castellera' a la que pertenecen los cuatro adolescentes implicados (los tres acusados y la víctima).

Los 'castellers'

"Los 'castellers' son el símbolo de la comunidad, una metáfora contrarrevolucionaria a internet y el algoritmo que busca la individualidad", explica Dolera, que está orgullosa de que la serie se haya podido ver fuera a través de HBO Max. "Es muy importante, porque pone en valor nuestra cultura y eso nos enriquece", considera.

Leticia Dolera, creadora de la serie 'Pubertat' / MANU MITRU

Sin embargo, también se muestra ilusionada con la nueva ventana en la cadena pública catalana. "El viaje hasta ahora ha sido muy emocionante. Pero que 'Pubertat' se estrene ahora en una televisión pública, y en 3Cat, es muy importante para mí, porque se podrá ver de forma gratuita y todo el mundo tendrá acceso", señala.

Consentimiento y educación sexual

Rodada en catalán, la serie aborda a lo largo de sus seis capítulos temas como el consentimiento, la violencia de género, el consumo de pornografía entre adolescentes y la educación sexual que le dan los progenitores a sus hijos, entre otros.

Aunque cuenta con actores veteranos como la propia Dolera, Xavi Sáez, Betsy Túrnez, Alexandra Russo, Jean Cruz, David Vert, Biel Duran, Anna Alarcón, Lluís Marco, Pep Munné y Vicky Peña, los grandes protagonistas son los chavales, interpretados por jóvenes actores debutantes de 13 y 14 años: Aina Martínez (Manuela), Ot Serra Bas (Pol), Bruno Bistuer Farré (Roger) y Nael Gamell Orejuela (Steven).