RTVE no da un paso atrás y manda un mensaje a la UER en pleno arranque de Eurovisión: "Paz y justicia para Palestina"

Televisión Española no ha dado un paso atrás en su postura con Eurovisión y ha emitido, justo en el momento en el que ha iniciado la final de certamen televisivo este sábado, un rótulo durante 20 segundos con un fondo negro y letras blancas en el que se leía: "El festival de Eurovisión es un concurso, pero los derechos humanos no lo son. No hay espacio para la indiferencia. Paz y Justicia para Palestina".

El mensaje, emitido en castellano e inglés, lo han lanzado a las 21 horas, antes del Telediario, y justo cuando ha comenzado el Festival de la Canción, que este año han decidido no retransmitir por la presencia de Israel. Por primera vez en la historia, España, uno de los países que pertenecen al 'Big Five' y que está presente en el certamen desde 1961, renuncia a participar en Eurovisión.

Segundo año con pulso a la UER

Sin embargo, no es el primer año en el que RTVE mantien un pulso con la UER. En la edición de 2025 también emitieron una pantalla en negro con las palabras ""Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina" después de que recibieran una misiva en el que les amenazaban con con “multas punitivas” si voolvían a emitire comentarios sobre Gaza durante la final.

España, junto con otros siete países, había solicitado en diciembre por escrito una votación secreta específica sobre la participación de Israel en la Asamblea. Sin embargo, la UER denegó la realización de esta y solo valoraron las nuevas normas de votación propuestas para Eurovisión. Por lo que RTVE y Países Bajos, Eslovenia, Irlanda e Islandia anunciaron su boicot a Eurovisión y no han presentado candidatos este 2026.

Polémica por el posible regreso de Rusia

El mensaje de la corporación se une a las críticas que este mismo sábado ha vertido su presidente, José Pablo López, al director de Eurovisión, Martin Green, al que ha afeado su "insulto flagrante a los valores europeos" en alusión al posible regreso de Rusia al concurso cuando continúa la invasión de Ucrania.

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La UER, organizadora del festival, decidió dejar fuera de la competición de 2022 a Rusia tras la invasión a Ucrania por parte de este país. Pero ahora se rumorea sobre su posible regreso a Eurovisión. El director del certamen, Martin Green, negó este sábado que haya ningún tipo de plan o negociación sobre un eventual retorno de Rusia al Festival del que fue excluida por su invasión de Ucrania. En un vídeo difundido este sábado por el canal de YouTube 'Apostrophe Campaigns', se escucha a Green argumentar que el ente público ruso fue excluido de Eurovisión al no ser capaz de demostrar que no era un instrumento de propaganda del Gobierno y porque había un consenso general contra su presencia en la UER.