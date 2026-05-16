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Eurovisión 2026, en directo: horario de la final, orden de actuaciones y última hora de los finalistas y la polémica con Israel

Delta Goodrem, de Australia, interpreta la canción 'Eclipse' durante los últimos ensayos generales para la gran final del 70º Festival de Eurovisión, en Viena.

Delta Goodrem, de Australia, interpreta la canción 'Eclipse' durante los últimos ensayos generales para la gran final del 70º Festival de Eurovisión, en Viena. / HANNIBAL HANSCHKE / EFE

Laura Estirado

Alba Giraldo

Barcelona
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Eurovisión 2026 celebra este sábado 16 de mayo en Viena su gran final, con 25 países en competición y una edición marcada tanto por la música como por la tensión política. Dinamarca abrirá la gala y Austria, país anfitrión, cerrará el orden de actuaciones, en una final en la que también participan Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Israel, Bélgica, Albania, Grecia, Ucrania, Australia, Serbia, Malta, Chequia, Bulgaria, Croacia, Moldavia, Finlandia, Polonia, Lituania, Suecia, Chipre, Noruega y Rumanía.

El festival llega rodeado por la polémica por la presencia de Israel, que ha provocado la retirada de España, Irlanda, Eslovenia, Países Bajos e Islandia. En lo musical, las apuestas sitúan entre los grandes favoritos a Finlandia, Australia y Grecia, aunque la noche se presenta abierta hasta el último voto.

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En este directo contaremos toda la última hora de la final, el ambiente previo, las actuaciones, las reacciones de los finalistas y el desenlace del certamen.

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