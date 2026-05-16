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Festival de la canción
Eurovisión 2026, en directo: horario de la final, orden de actuaciones y última hora de los finalistas y la polémica con Israel
Eurovisión 2026 celebra este sábado 16 de mayo en Viena su gran final, con 25 países en competición y una edición marcada tanto por la música como por la tensión política. Dinamarca abrirá la gala y Austria, país anfitrión, cerrará el orden de actuaciones, en una final en la que también participan Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Israel, Bélgica, Albania, Grecia, Ucrania, Australia, Serbia, Malta, Chequia, Bulgaria, Croacia, Moldavia, Finlandia, Polonia, Lituania, Suecia, Chipre, Noruega y Rumanía.
El festival llega rodeado por la polémica por la presencia de Israel, que ha provocado la retirada de España, Irlanda, Eslovenia, Países Bajos e Islandia. En lo musical, las apuestas sitúan entre los grandes favoritos a Finlandia, Australia y Grecia, aunque la noche se presenta abierta hasta el último voto.
En este directo contaremos toda la última hora de la final, el ambiente previo, las actuaciones, las reacciones de los finalistas y el desenlace del certamen.
Se podrá ver en YouTube
La final de Eurovisión 2026 podrá seguirse este sábado 16 de mayo a partir de las 21.00 horas desde España a través del canal oficial de Eurovisión en YouTube, después de que RTVE haya decidido no emitir el certamen por la polémica participación de Israel. La televisión pública ofrecerá en su lugar una programación alternativa, por lo que la retransmisión 'online' de la UER se convierte en la principal vía para ver en directo la gala desde Viena.
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