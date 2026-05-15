TVE planta cara a Eurovisión con 'La Casa de la Música'

Este sábado 16 de mayo, Día Internacional de la Convivencia en Paz, se celebra la final de Eurovisión. Aunque España no participa este año como protesta por la presencia de Israel (su paso por la semifinal ya estuvo marcado por la polémica), la música estará muy presente esa noche en el 'prime time' de TVE: la cadena emite (22.00 horas) un nuevo especial de 'La Casa de la Música', con el que la cadena ya dio la bienvenida a 2026.

Jesús Vázquez, que ya fue uno de los presentadores del último Benidorm Fest, repite como maestro de ceremonias en un especial que incluye a artistas consagrados y estrellas emergentes. Habrá entrevistas y música en vivo desde el Estudio 5 y otras localizaciones ligadas a TVE que han sido testigo de actuaciones históricas.

De Abraham Mateo a Fangoria

El gran invitado será Raphael, el artista que más actuaciones ha realizado en Televisión Española y que ha vuelto a los escenarios cargado de energía. Le acompañan figuras consagradas como Abraham Mateo, Manuel Carrasco, Ana Belén, Mikel Erentxun, Mónica Naranjo, Pablo López, Vanesa Martín, José Mercé, Fangoria o Camela.

También actuarán grupos nuevos y propuestas emergentes como Metrika, Ultraligera, Natalia Lacunza, Juanjo Bona, Nil Moliner, Alba Morena o La Plazuela, sin olvidar a conocidos por el gran público como Miranda!, Chanel, Guitarricadelafuente y Siloé, e incluso temas del pop italiano como Samurai Jay ft Naiara, que están siendo los nuevos hits. Tampoco faltarán a la cita los ganadores de la última edición del Benidorm Fest, Tony Grox & LUCYCALYS.

‘La Casa de la Música’ es una iniciativa a largo plazo que irá acompañada de programas, series, monográficos y documentales que expongan el valor que históricamente RTVE ha imprimido en la música en sus 70 años de historia, destacando su compromiso con el talento, la diversidad y la innovación.