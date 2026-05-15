Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IránFlota Fantasma RusaCazadoresHuelga profesoresRodaliesJordi AlbaMuseu EgipciHipotecaHantavirusMargarita de Dinamarca
instagramlinkedin

Televisión y Mas

Manu Sánchez y Mercedes Milà

Manu Sánchez y Mercedes Milà

Manu Sánchez y Mercedes Milà

Sergi Mas

Sergi Mas

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Me apetece ver la nueva propuesta del showman andaluz Manu Sánchez en TVE, que se dio a conocer durante la retransmisión de la reciente final de copa y que incorpora un título sorprendente, arriesgado y atrevido. De aquella magnífica obra de arte que parieron a la vez Salvador Dalí y Luis Buñuel bajo el título 'El perro andaluz', Manu y sus guionistas han realizado un juego de palabras en el que el título acaba siendo: 'El perro Sánchez'

Doy por hecho que el título tendrá el visto bueno del Presidente, pero es original y está bien tirado. Es más: en las primeras promociones del programa pudimos ver en el último fotograma de las mismas, la inserción final de la expresión: “Próximamente, estreno y cancelación”. Pero todavía tengo muchas más ganas de ver la última aventura de Mercedes Milà con su nuevo programa: 'Me meto en un jardín', en La2.

Al margen de estos estrenos, hace años que tengo la teoría de que los programas de televisión son similares a las zapaterías. ¿Es posible la comparación? Desde luego.

Arrancan en un proyecto, nacen con ilusión, cierran a los cuatro días porque venden un par de botas al día o bien empiezan a tener presencia, alcanzan el éxito con lo cual se les imita (o se copia directamente), pasan por ser una parte imprescindible de nuestra vida… y tras un tiempo desaparecen, para recordarlos posteriormente, en ocasiones con cariño, o en otras la memoria ni siquiera consigue evocar ni el título del programa o la esquina en la que estaba situada. 

No son pocos quienes piensan que la industria de la televisión que emite en directo consiste en ir a un plató diez minutos antes de empezar, colocarse el micro, hablar de los cuatro temas del día y a correr. Entiendo perfectamente que quienes no son profesionales tengan esta imagen de la tele. 

De la televisión todo el mundo habla, sabe, domina, opina, aconseja y hasta hasta pontifica… Pero es una industria extremadamente compleja y en la que se mueve bastante dinerico. Mucho dinerico.

Noticias relacionadas

A mí jamás se me ocurriría decirle a un mecánico cómo debe arreglar el cárter de un vehículo, ni de sugerirle a un médico la cantidad de anestesia para operar un bazo. Pero la tele es de todos. Como las zapaterías.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La cantante Bonnie Tyler, en coma inducido tras someterse a una operación de urgencia en Portugal
  2. Eric Clapton, un arte de la guitarra sereno, magnético y sin efectismos en el Palau Sant Jordi, 22 años después
  3. Israel dinamita el primer Eurovisión sin España en 65 años: pasa a la final y convierte el festival en una pesadilla política
  4. Alba Brunet regresa a 'Sueños de libertad': 'Puede que los fans se enfaden con Fina. Vuelve muy diferente
  5. Emma Vilarasau, actriz: 'Barcelona está consiguiendo el sueño de cualquier ciudad: tener público de los 18 a los 80 años
  6. Carles Porta busca a los padres de tres niños abandonados en Barcelona en 1984: 'Fue una montaña rusa
  7. Muere Tania Doris, la gran vedette del Apolo que triunfó en el Paral·lel con espectáculos picantes y lentejuelas
  8. Exalumnas del Conservatori del Liceu acusan a un exprofesor de tocamientos y enviarles fotos desnudo: 'Nunca me dijo que me suspendería, pero yo tenía miedo

Manu Sánchez y Mercedes Milà

Manu Sánchez y Mercedes Milà

Manu Sánchez y Mercedes Milà

Manu Sánchez y Mercedes Milà

'The Lady', la serie sobre el escándalo criminal que salpicó a Sarah Ferguson

'The Lady', la serie sobre el escándalo criminal que salpicó a Sarah Ferguson

Un hombre solo y equivocado

Un hombre solo y equivocado

Estos son los países que sí participan en Eurovisión 2026: lista de canciones y cantantes favoritos

Estos son los países que sí participan en Eurovisión 2026: lista de canciones y cantantes favoritos

"Un arma silenciosa para una guerra silenciosa": la mención del hantavirus en Expediente X

"Un arma silenciosa para una guerra silenciosa": la mención del hantavirus en Expediente X

Un asesinato en el Camino de Santiago abre la nueva temporada de 'true crime' de Carles Porta en Movistar Plus+: "Siempre contactamos con las familias"

Un asesinato en el Camino de Santiago abre la nueva temporada de 'true crime' de Carles Porta en Movistar Plus+: "Siempre contactamos con las familias"

Alba Brunet regresa a 'Sueños de libertad': "Puede que los fans se enfaden con Fina. Vuelve muy diferente"

Alba Brunet regresa a 'Sueños de libertad': "Puede que los fans se enfaden con Fina. Vuelve muy diferente"