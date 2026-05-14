Pasado polémico
'The Lady', la serie sobre el escándalo criminal que salpicó a Sarah Ferguson
Movistar Plus+ estrena este jueves la ficción, que la actriz Natalie Dormer se ha negado a promocionar
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La familia real británica ha dado siempre mucho juego en la pequeña y la gran pantalla, más allá de los libros y los tabloides, claro está. Pero si hay un producto que ha sabido exprimir al máximo sus desgracias y sus muchos escándalos es 'The Crown'. Los productores de la famosa serie de Netflix siguen escarbando ahora en la familia de Isabel II en 'The Lady', que Movistar Plus+ estrena en España este jueves 14 de mayo, una miniserie que ha tenido que sortear el boicot de una de sus propias actrices.
'The Lady' aborda un caso muy polémico en el Reino Unido, pero no demasiado conocido fuera de sus fronteras. Se trata de la condena por asesinato de Jane Andrews, la antigua asistente de Sarah Ferguson, encarcelada por asesinar a su amante, Thomas Cressman, en 2001. Lo mató golpeándole con un bate de cricket y apuñalándolo con un cuchillo de cocina.
De origen humilde, Andrews (a la que interpreta Mia McKenna-Bruce, la protagonista de 'Agatha Christie: las siete esferas') soñaba con escapar de una vida anodina en la pequeña ciudad costera de Grimsby. Su gran oportunidad llegó al lograr un trabajo como ayudante de vestuario de la duquesa de York (a la que da vida Natalie Dormer). Pronto se convirtió en su mano derecha y también en su confidente, copiando incluso el estilo y el acento de la entonces mujer del príncipe Andrés.
Escándalo criminal
Pero tras los muros del palacio de Buckingham descubriría una realidad muy distinta a la que se imaginaba: el peso de las diferencias de clase, el ridículo social y una constante sensación de no pertenecer a ese lugar. La obsesión por mantenerse en ese mundo, codeándose con la 'jet set' británica (como la princesa Diana), empezaría a fracturar su equilibrio emocional y desembocaría en un escándalo criminal que conmocionó al Reino Unido.
Pero conmoción también ha causado la decisión de una de las actrices principales de 'The Lady', Natalie Dormer. La estrella de 'Juego de tronos', donde interpretó a la manipuladora Margaery Tyrell, anunció que no participaría en la promoción de la serie 'The Lady', en la que encarna a Sarah Ferguson, después de la filtración de correos electrónicos que vinculan a la exduquesa de York con el pederasta Jeffrey Epstein.
En los mensajes, intercambiados entre ambos en los años 2000, la excuñada de Carlos III le pedía ayuda económica a su interlocutor e incluso se ofrecía a trabajar como "asistenta doméstica" porque necesitaba dinero "desesperadamente", pese a que el magnate ya había sido condenado y se encontraba bajo arresto domiciliario en su mansión de Florida. En otro texto, se disculpaba por haberlo criticado en público y lo describía como un amigo "leal, generoso y supremo".
Vínculos con Epstein
Los archivos también han revelado que llevó a sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia, a almorzar con Epstein, que acabaría suicidándose en una prisión de Nueva York. Estas pruebas, que contradecían sus intentos previos por desvincularse del magnate, han provocado un terremoto en el Reino Unido.
Dormer ha calificado el comportamiento de la duquesa como "inexcusable" y ha decidido no participar en la campaña de promoción de la serie. La actriz también ha donado íntegramente su salario por este trabajo a organizaciones que ayudan a víctimas de abusos infantiles.
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