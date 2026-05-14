Televisión y Mas
Un hombre solo y equivocado
No conoceremos nunca la verdad, pero me gustaría saber si tras sus 64 minutos de exposición mediática, aquel a quien Emilio Butragueño calificó como “el ser superior” ha tenido un momento para parar el motor, realizar autocrítica y pensar que se equivocó, en la forma y en el contenido. La rueda de prensa fue innecesaria y pudo sustituirla con una nota informativa emitida desde la web del club anunciando la convocatoria de elecciones. Y punto.
Y sostengo que en la vida se debe tener a un amigo de máxima confianza, a quien le permitas, en las buenas y en las malas, que te confiese verdades incómodas y sea capaz de decirte: “Para, frena, no lo hagas, o por aquí no vas bien”. Ignoro si lo tiene y desconozco si alguno de sus 19 directivos lo hicieron. Por eso creo que Florentino está sólo.
Su última rueda de prensa fue en 2015, pero su última comparecencia en un medio fue en abril de 2021, cuando presentó al mundo su propuesta para el nacimiento de la SuperLiga Europea. Aquella presentación debió estar a la altura de una nueva competición continental y abierta a todas las preguntas posibles, y no sellarla a las 12 de la noche en un programa de deportes. Se equivocó.
En su comparecencia pronunció la expresión “me cago en tu padre”, refiriéndose a un amigo que le hablaba de su inexistente enfermedad. ¿Alguien se imagina a Obama en un acto con esta expresión? Florentino no tuvo la gestión más apropiada: hablando a dos palmos del micrófono, consultando el móvil regularmente, removiendo papeles cada dos por tres, y cortando a cada periodista a los tres segundos de cada pregunta.
Cuando fui director de la revista 'Don Balon' (2004-06) me invitaron a la comida de navidad del club. En los postres, Florentino saludó mesa a mesa a todos los periodistas. Cuando me tocó el turno, me dijo: “Hombre, Don Balón: su revista no está muy a favor del Real Madrid”. Le contesté: “Bueno, Presidente, nosotros pensamos que nuestra línea es la coherente, pero si quiere lo hablamos”. Me dio la mano, sin mirarme, y se marchó. Se equivocó.
Al margen de colores y de personas, cada día resulta más necesaria una comunicación corporativa impecable, desde una empresa, un club, o una institución. Y Florentino perpetró una masterclass de todo de lo que un directivo no puede (o no debe) transmitir a quienes le escuchan. Sí: se equivocó.
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