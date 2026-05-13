Ya puedes verla: así es Vuela, la nueva televisión de Orange con mucho fútbol y más de 90 canales

El operador de telecomunicaciones español MasOrange posee multitud de marcas como Orange, Yoigo, Jazztel, MasMovil, Pepephone o Simyo, entre otras. Muchas de ellas cuentan con su propia televisión, siendo Orange TV la más popular entre sus clientes.

De hecho, esta compañía telefónica introdujo hace poco más de dos meses algunos cambios para los clientes que tienen contratado el servicio Dazn, la plataforma streaming de deportes.

La compañía de telecomunicaciones no para de introducir novedades. Este miércoles 6 de mayo, ha publicado un comunicado donde anuncia su voluntad de “reforzar su papel como aliado estratégico de los operadores locales".

Más de 90 canales lineales

De esta forma ha incorporado otra propuesta comercial en CableMóvil, el operador de la compañía MasOrange que ofrece servicios de fibra, móvil y televisión.

Vuela TV es el nuevo servicio de televisión que se suma a la lista de la operadora. Según el comunicado, Vuela ofrece más de 90 canales lineales -incluyendo cine, series, deportes, estilo de vida, documentales, infantil y TDT- y más de 50.000 contenido a la carta.

Algunos de los canales destacados son Star Channel, AMC, Warner TV, Cosmo, Calle 13, Canal Hollywood, TCM, Eurosport, Tennis Channel, Historia, National Geographic, Discovery, BBC Earth, Cocina o Nickelodeon, entre otros.

La Liga y otras funcionalidades

Pero esto no es todo. Vuela TV también cuenta con los canales de fútbol de La Liga Hypermotion TV y Primera Federación. Esto significa que los usuarios podrán disfrutar de todos los partidos de la división plata del fútbol español y los 10 partidos más interesantes de cada jornada de la Primera Federación.

MasOrange explica que se emiten los "enfrentamientos entre clubes históricos, filiales de equipos de La Liga y representantes de capitales de provincia". Entre todos ellos se encuentran tales como Hércules CF, CD Tenerife, Real Murcia, Real Madrid Castilla, CD Lugo, AD Mérida, Nàstic de Tarragona, Unionistas de Salamanca, Unión Deportiva Ibiza, Zamora CF, Sevilla Atlético, Betis Deportivo Balompié, Atlético Madrileño o Bilbao Athletic.

Algunas de las funcionalidades más destacadas de esta nueva televisión son el control directo (que permite pausar y rebobinar emisiones en directo), perfiles (para cada miembro de la familia), control parental, estadísticas en tiempo real en los partidos en directo de fútbol y grabaciones de hasta 350 horas.

¿Cuánto cuesta?

Los clientes podrán acceder a esta oferta por 6,99 euros al mes sin necesidad de adquirir ningún descodificador, es decir, el dispositivo receptor que permite visualizar la plataforma de la compañía

Tal y como informa David Arias, Director de Business-to-Business y White Brands de la compañía, “con este lanzamiento, ampliamos nuestro porfolio de servicios incorporando una solución de televisión altamente demandada, que permite a nuestros clientes enriquecer su oferta”.

Fuentes