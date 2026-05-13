Eurovisión por Youtube

Con la primera semifinal de Eurovisión que se disputó ayer martes, y la segunda de mañana jueves, ha comenzado la semana grande del festival: todo un aperitivo de lo que será la gran final del sábado en Viena, Austria.

España no participa por primera vez en más de 60 años de festival. Al tratarse de un concurso musical en el que participan las televisiones públicas, no es España sino la corporación televisión española la que ha renunciado a participar, además de las televisiones públicas de Eslovenia, Islandia, Irlanda y Países Bajos.

¿Ese abandono implica que tve no emitirá nada del festival? Correcto. Así lo decidió la dirección. ¿Esos otros cuatro países comulgan en la misma dirección? Pues no. Irlanda y Eslovenia, como España, no lo emiten; pero Islandia y Países Bajos sí que lo retransmiten. ¿Por qué? Fácil. Los mismos órganos de dirección que determinaron que España no participaría, y no pasará nada; en Islandia y Países Bajos decidieron que sí. Y tampoco pasará nada. Al final Eurovisión es entretenimiento, música, friquismo, felicidad y en algunos casos indignación por el ganador final. Pero nunca pasa nada.

¿Y cómo veremos el Festival desde la península? Pues por tres maneras y de manera bien fácil: la primera consiste en sintonizar un canal público extranjero por medio de una antena parabólica; la segunda, todavía más sencilla: hacer lo propio a través de una plataforma que albergue en su paquete alguna emisión similar como la BBC, TF1, la Rai o la ZDF alemana. Ya tarda algún operador como Movistar, Vodafone u Orange en promocionar e invitar a sus abonados a que vean el festival de manera gratuita, con aquel viejo axioma que reza: “mientras me están sintonizando a mí, no hacen lo propio con los demás operadores”.

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Y la tercera forma, la más fácil de todas, es por YouTube. Este es otro serio aviso de la plataforma hacia la televisión a la que poco a poco le va hincando el diente. Recordarán que Ibai Llanos retransmitió las campanadas de fin de año en 2023 a través de YouTube y Twitch con una audiencia que en España se acercó a los tres millones de espectadores. Esa es la verdadera amenaza para la UER y el Festival y no la de las televisiones que han renunciado a participar.