Brote vírico
"Un arma silenciosa para una guerra silenciosa": la mención del hantavirus en Expediente X
El hantavirus, que ha provocado tres muertes y cinco contagios en el crucero MV Hondius, aparece mencionado en el filme de la famosa serie estadounidense
Hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: nuevos casos de contagio y llegada del barco a Tenerife
'I want to believe', quiero creer, decía el póster que tenía colgado en su despacho el agente Mulder en 'Expediente X', frase que bien podría resumir la famosa serie de televisión estadounidense creada por Chris Carter y estrenada en 1993. Extraterrestres, paranoia y conspiraciones ocultas del gobierno teñían la mitología de las investigaciones de Mulder y Scully. Y el hantavirus, que ha provocado tres muertes y cinco contagios en el crucero MV Hondius, ya apareció en el universo de la serie.
"¿Está familiarizado con el hantavirus, agente Mulder?", le preguntan al agente especial del FBI en la película de Expediente X 'Enfréntate al futuro', estrenada en 1998, como puente entre la quinta y sexta temporada.
No es este un virus nuevo, claro, pues ya en los años cincuenta se descubrieron los primeros casos de hantavirus, una enfermedad muy poco frecuente pero grave causada por un virus que las personas adquieren por contacto con orina, excrementos y saliva de roedores infectados, fundamentalmente al respirar aire contaminado con el virus.
Del hantavirus a la conspiración internacional
Esta enfermedad se produce esporádicamente en personas que viven en áreas rurales y boscosas de Estados Unidos y otras partes del mundo. En el país norteamericano causó 27 muertes en 1993, con el foco principal situado en las Cuatro Esquinas, el punto donde confluyen los estados de Arizona, Colorado, Nuevo México y Utah.
A eso mismo se refieren en la película de 'Expediente X'. "Fue un virus mortal propagado por ratones de campo en el suroeste de Estados Unidos hace varios años. Según el periódico, la FEMA fue movilizada para controlar un brote de hantavirus," responde Mulder.
Y a partir del hantavirus, no podía ser de otro modo, el diálogo escala hacia una "plaga definitiva" y "un arma silenciosa para una guerra silenciosa". En esa conversación, se niega que ese brote fuera hantavirus, hablando de "la liberación sistemática de un organismo indiscriminado para el que los hombres que pretenden desencadenarlo todavía no tienen cura"; un secreto "Armagedón planificado".
La trama del filme comienza con la explosión de un edificio federal en Dallas, presentada oficialmente como un atentado terrorista. Sin embargo, Mulder descubre que el edificio había sido evacuado previamente y que la explosión en realidad buscaba ocultar algo mucho más grave: la presencia de un organismo biológico extraterrestre capaz de infectar y transformar a los seres humanos, descubriendo así una conspiración internacional con el de nuevo mediático hantavirus de telón de fondo.
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