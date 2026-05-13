Alba Brunet regresa a 'Sueños de libertad': "Puede que los fans se enfaden con Fina. Vuelve muy diferente"

Alba Brunet regresa este jueves a 'Sueños de libertad' para retomar su papel de Fina. El personaje huyó de España para proteger a Marta (Marta Belmonte), pero dejó a la hija de los De la Reina tan devastada con su marcha, que incluso cayó en el alcohol. La actriz mallorquina, que ha sido madre durante estos meses de baja en la serie de Antena 3, adelanta que Fina vuelve muy cambiada. ¿Peligra el futuro de #Mafin, el nombre con el que han bautizado los fans de 'Sueños de libertad' a esta pareja?

—En el avance se ha visto que el reencuentro entre Fina y Marta es de lo más emotivo.

Muchísimo. Es un reencuentro muy esperado por ambas. Ya se ha adelantado que se funden en un beso nada más verse, así que arrancamos desde ahí. A partir de ese momento iremos descubriendo en qué circunstancias vuelve Fina y cómo se reconstruye esta historia.

—El reencuentro ha sido emotivo para su personaje, pero imagino que también lo ha sido para usted.

Mucho. Ha sido el regreso al trabajo después de ser madre, a poder hacer las cosas desde un lugar distinto, el volver a sentirme independiente profesionalmente y comprobar que puedo conciliar. Está siendo un proceso muy fácil y doy gracias cada día de que esté resultando así. Fue superespecial volver a grabar con Marta después de todo lo que ha pasado, cogernos con más ganas tanto las actrices como los personajes… Está siendo muy cansado, pero también muy bonito y muy feliz.

Alba Brunet y Marta Belmonte, en 'Sueños de libertad' / Antena 3

—Marta lo pasó muy mal cuando Fina se fue: cayó en el alcohol y ha intentado rehacer su vida con Chloe. ¿Ahora seguirán teniendo muchos impedimentos para consolidar su amor?

El mayor impedimento ahora es el paso del tiempo y todo lo que les ha sucedido en este periodo que las ha modificado a las dos. Marta ha tenido a Cloe, pero no han podido terminar de formalizar una relación ni estar bien del todo por la sombra y el fantasma de Fina, que siempre ha estado ahí en medio. Y Fina, solo por el hecho de haber estado ese tiempo fuera con todo lo bueno y lo malo que le ha podido pasar, también regresa muy diferente.

—¿Veremos entonces nuevas facetas de Fina?

La esencia sigue siendo la misma, porque el personaje es el mismo, pero ha crecido muchísimo. Ha vivido cosas muy difíciles y otras maravillosas. Vuelve con las ideas muy claras.

—Y con cambio de 'look' incluido.

Sí (ríe). Yo creo que era importante hacer un cambio de 'look' así de radical. Muchas veces, cuando nos pasan cosas gordas, lo primero que hacemos es cortarnos el pelo. Es como la primera señal de un cambio de etapa. Fue una decisión conjunta entre la productora y yo.

—Cuando se fue de la serie, ¿sabía que sería una salida temporal o pensaba que no volvería?

Siempre estuvo abierta la posibilidad de volver. Yo tenía muchas ganas de reincorporarme después de ser madre y este es un proyecto en el que me siento feliz y a gusto. Era volver a casa, a un espacio seguro, la mejor forma de reincorporarme al mundo laboral. Luego tienen que cuadrar muchas cosas, pero cuadraron.

—En estos meses, aparte de felicitaciones por la llegada de su hijo, ¿ha recibido también muchos mensajes de los fans pidiendo su regreso?

Una barbaridad. Muchos más de los que soy capaz de procesar, porque al final miro las redes sociales un poco por encima. He recibido muchos mensajes de cariño, con muchas ganas de que Fina volviera a revolucionarlo todo. Y eso va a pasar: no va a llegar y se mantendrá la calma. Yo sé que la gente espera que Fina vuelva, pero adelanto que no todo van a ser rosas y felicidad, sino que es muy posible que este cambio y esta revolución con la que llega pueda generar alguna contradicción al espectador que quiere al personaje.

—¿Cree que Marta y Fina podrán algún día vivir su relación abiertamente?

En la España en la que están, no. Ya lo viven un poco abiertamente en su entorno más cercano, pero de cara al mundo es complicado. Tendrían que irse fuera. Sigue siendo una relación prohibida, y ese conflicto es parte esencial de la trama.

—¿Se esperaba el fenómeno que ha generado la pareja, las #Mafin?

No a este nivel. Supongo que al tener el precedente de #Luimelia [la pareja lesbiana de 'Amar es para siempre', que tuvo incluso su 'spin-off'] y ver que éramos un poco la continuación de ese 'shippeo', podría haberlo intuido, pero yo nunca me generé expectativas. Hicimos nuestro trabajo lo mejor que sabíamos y podíamos, independientemente de la repercusión que tuviera. Luego la recepción fue magnífica. Que la gente haya tenido la paciencia de esperar todo este tiempo que he estado fuera y siga pendiente del regreso es el verdadero éxito de la historia que estamos contando.

—Durante su ausencia, y entre pañales y biberones, ¿ha podido seguir la serie?

La verdad es que necesitaba desconectar. Siempre estás un poco al día porque te mantienes en contacto con los compañeros, pero si a las cuatro de la tarde me podía echar una siesta para compensar las pocas horas que dormía, lo hacía. Pero sí que he estado viendo lo que ponían en las redes.

Alba Brunet, en 'Sueños de libertad' / MANUEL FIESTAS

—Ha compartido en redes imágenes en el 'set' con su bebé, Rai. ¿La acompaña mucho en el plató?

Lo hemos ido adaptando según las necesidades. Al principio tenía cuatro o cinco meses, tomaba el pecho y me iba mejor que estuviera cerca. Ahí ha entrado el papel del padre, que ha estado acompañándonos en este proceso de conciliación de manera brillante. Ahora que ya come sólidos y estamos en el momento del apego a la madre, seguimos buscando la manera de que esté lo mejor posible. Evidentemente siempre está en buenas manos e intentamos gestionarlo para que sus necesidades estén siempre cubiertas y que la gestión de la separación para los días que yo estoy trabajando sea lo más llevadera posible.

—¿Qué ha supuesto 'Sueños de libertad' en su carrera?

Un crecimiento enorme, personal y artístico. Es un proyecto a largo plazo en el que el personaje evoluciona y tú también. Cada día intento trabajar algo nuevo, mejorar. Esa inquietud me mantiene muy viva como actriz.

—¿No es también un plus la estabilidad que aporta una serie diaria que funciona tan bien de audiencia?

Claro. En una profesión tan complicada, tener un trabajo estable en un equipo que funciona y en el que te sientes a gusto es un regalo. Es un ritmo intenso, pero es maravilloso. Yo estoy feliz aquí, pero si llegan otras cosas también estaré encantada.

Alba Brunet, en 'Sueños de libertad' / MANUEL FIESTAS

—¿Tal vez en Barcelona, donde vivía antes de empezar en 'Sueños de libertad'?

Estamos siempre cogiendo aviones y trenes. Nuestra vida ahora mismo está repartida entre Mallorca, Madrid y Barcelona. Intentamos minimizar los trayectos, pero forma parte de nuestra realidad, nos movemos según podemos por el plan de rodaje y los trabajos que tenemos. Tengo la sensación de que, al ser los dos actores, nuestra vida va a ser un poco así. Al final, la casa de Rai es donde estén sus padres, lo que necesita es que estar con nosotros y que le demos una presencia activa y de calidad. A veces siento culpa por tanto movimiento, pero le veo tan feliz y sociable que pienso que está todo bien.

—Lleva bastante tiempo interpretando a Fina. ¿Le dejan proponer cosas sobre el personaje?

Sí, siempre. A nivel de trama es más complicado, pero en set las propuestas se escuchan mucho. Los directores conocen mucho la historia y a los personajes, pero quienes los tenemos en la cabeza constantemente somos nosotras.

—¿Qué pueden esperar los fans de #Mafin en esta nueva etapa?

Lo más seguro es que puede que se enfaden con Fina en algún momento. A mí me ha apetecido mucho encarar el retorno de Fina con las decisiones que toma desde un lugar tan humano. Puede que los personajes no siempre tomen las decisiones correctas o queridas por la audiencia, porque es humano equivocarse y, a veces, reaccionar mal, no ser empático o no hacer las cosas que se espera que deberían ser. Así que entiendo que se enfaden, pero espero que intenten hacer también esa otra lectura.