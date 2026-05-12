Loles León y la normalidad

Creo que por aquí alguna vez he manifestado que me apasiona la historia y por ende todo lo que nos permite recordarla. Quienes tengan una edad y una buena dosis de memoria (la mía es extraordinaria), recordarán la escandalera que se produjo hace unas décadas, ya en democracia, cuando el grupo musical femenino de música funk llamado Las Vulpes intervino en el programa 'Caja de ritmos' interpretando la canción “Me gusta ser una zorra”. Aquel programa se emitió, como ocurría regularmente, un sábado al mediodía.

Como suele pasar, la canción de Las Vulpes pasó totalmente desapercibida y casi nadie se dio cuenta del tema. Sin la existencia de las redes sociales, la jarana mediática que se produjo fue de tal calibre que quince días después un diario conservador realizó un editorial exigiendo a la dirección de tve que tomara medidas; el fiscal general del Estado presentó una querella por escándalo público, el director del programa, Carlos Tena, acabó hastiado dimitiendo de su cargo, y el programa duró tres telediarios.

Estábamos en 1983. Han pasado 43 años y quiero pensar que la sociedad ha evolucionado. Por eso no le quiero dar importancia a lo que este pasado domingo, en mitad de una entretenida tertulia dentro del programa 'Zero dramas', que presenta la gran Loles León, ésta dijo: “Yo le enseñé a mi hijo a comer el clítoris”. Y prosiguió: “se lo expliqué porque le dije, vamos a ver, no vayas a dar palos de ciego, que estés ahí perdiendo el tiempo…”.

En esta ocasión el espacio se emitió en un horario protegido (eran las 11 y pico de la noche) y he comprobado en algunos foros múltiples críticas sobre este pasaje del programa. Creo que debería ser posible (perdón: debe ser posible) hablar de nuestro cuerpo y de nuestro sexo sin tabúes, sin chabacanería y con humor y total normalidad.

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La misma normalidad que todos aceptaríamos si en lugar de Loles fuera un presentador quien aconsejara a su hija sobre cómo debe realizar una felación. ¿Sería lo mismo, no? Y más allá de una tertulia en la que aparezca el tema, TVE debería emitir un programa de sexo como en su día dirigió Chicho Ibáñez Serrador y presentó la doctora Elena Ochoa. Sería subir otro peldaño a la normalidad y generar ‘Zero dramas’.