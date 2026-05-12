Una etapa de 'La travessa', 'Crims' y los musicales de 'Polònia': los programas de 3Cat ocuparán Montjuïc

Los próximos 30 y 31 de mayo, la Anella Olímpica de Montjuïc acogerá la iniciativa ‘3Cat en Viu’, que ocupará más de 25.000 metros cuadrados para ofrecer actividades, programas y espectáculos en directo (la mayoría gratuitos) con los contenidos de la plataforma de TV3. El universo del Super 3 tendrá una presencia especial, como ya ocurría con la multitudinaria Festa dels Súpers, que finalizó en 2018.

Entre los programas en directo que se podrán ver en la fiesta de 3Cat están 'Polònia', 'Que no surti d’aquí', 'Col·lapse', 'El suplement', 'Atrapa’m si pots' y 'La turra'.

Así, los clones de los políticos de 'Polònia' interpretarán los temas más populares del 'show' satírico; Llucià Ferrer hará un 'casting' para encontrar a nuevos concursantes de 'Atrapa'm si pots'; Joel Díaz hará en directo el 'Però vostè qui és?' del 'APM?' y buscará nuevas frases para el programa, con Nerea Sanfe; y los actores de la serie 'Jo mai mai' cantarán en el escenario.

Entrevista encadenada

Jordi González, presentador de 'Col·lapse', realizará una entrevista encadenada en la cual se irán entrevistando las caras de 3Cat, como Helena Garcia Melero, Mari Pau Huguet, Toni Cruanyes, Núria Solé, Elisenda Carod, Agnès Marquès, Berta Aroca, Xavi Coral, Francesc Garriga, Espartac Peran y Ariadna Oltra. Además, Xavi Valls y Gerard Romero se entrevistarán cara a cara, después del contencioso entre sus programas de los últimos meses.

También estarán Marc Ribas, Gessamí Caramés, Arnau París y Paula Alòs en una recreación del 'Cuines'. Durante el fin de semana, se pondrán delante de los fogones en directo. Esta vez, con la colaboración del público.

'La travessa' y 'Crims'

Además, los asistentes podrán hacer una etapa de 'La travessa, el 'reality' de aventura de Laura Escanes; visitar una exposición del 'Crims' de Carles Porta sobre cómo se hace una investigación criminal, y participar en un taller de barrefit con SomEVA, con Núria Simón, Ona Jou y Joana Cabratosa de Can Putades.

Habrá un encuentro de los actorse de la telenovela 'Com si fos ahir' con sus fans, y el estreno del programa especial 'Zona zàping club', con los contenidos deportivos de las teles de diversad partes del mundo.

Los personajes del canal infantil de la tele catalana, como Titó, Mic o los Beta, ocuparán el escenario principal de la Plaça 3Cat en Viu con un 'show' musical, para hacer crecer la comunidad Super 3 fuera de la pantalla. Se podrá ver cuatro veces: el sábado a las 11.00 y a las 16.00 horas, y el domingo en el mismo horario.

Del Titó al 'Info K'

Además de los espectáculos, cada programa infantil tendrá su propio espacio con talleres, actividades y juegos. Para los más pequeños estarán 'Titó', 'Fa la la', 'A jugar', 'Mic' y 'Una mà de contes', y para los más mayores, 'Fang', 'Fuet', los 'Beta', 'Manduka Duo', 'Tik Tak Factory' e 'InfoK'. Además, los 'súpers' tendrán la oportunidad de conocer a los personajes del Super 3.

Pero las propuestas de 3Cat en Viu van más allá del universo infantil. Habrá cuatro escenarios con espectáculos, radio y pódcasts en directo del universo de la plataforma, además de actividades también para público joven y adulto.

En el Palau Sant Jordi, 'El foraster' y 'Eufòria'

La edición especial de 'El foraster' en el Palau Sant Jordi (desde 19 euros) el sábado será uno de los platos fuertes del fin de semana. Después de recorrer toda Catalunya, Quim Masferrer protagonizará 'El foraster' más grande que se haya hecho nunca, reuniendo a los protagonistas más emblemáticos de los 120 pueblos que ha visitado.

El concierto de 'Eufòria' (desde 24 euros), que se celebrará el domingo en el Palau Sant Jordi, será otro de ejes del fin de semana, con las voces de la última edición y con la ganadora del concurso, Aina Machuca.