La seria advertencia de Eurovisión a Israel: "Infringe las normas"

Este martes empieza la semifinal del Festival de la Canción de Eurovisión, un concurso musical televisivo donde participan, principalmente, los países europeos, aunque siempre ha contado con países invitados de otros continentes. Está organizado por la Unión Europea de Radiodifusión (UER, o EBU por sus siglas en inglés) y este sábado día 16 emitirá la final del concurso. Sin embargo esta 70ª edición del festival, que tendrá lugar en Wiener Stadthalle Viena (Austria), es una de las que más controversias ha generado.

Ni participación ni emisión

Por primera vez desde su debut en 1961, España, que forma parte de los Big Five (que tiene pase directo a la final porque aportan más a la UER) no participará en Eurovisión y RTVE tampoco lo emitirá por televisión. Así lo ha decidido RTVE por la participación de Israel en el certamen. España, junto con otros siete países, había solicitado por escrito una votación secreta específica sobre la participación de Israel en la Asamblea. Sin embargo, según ha explicado RTVE, la presidencia de UER dengó la realización de esta y solo valoraron las nuevas normas de votación propuestas para Eurovisión.

"Valores gravemente vulnerados"

“Nos gustaría expresar nuestras serias dudas sobre la participación de la televisión israelí KAN en Eurovisión 2026. La situación en Gaza, a pesar del alto el fuego y la aprobación del proceso de paz, y la utilización del certamen para objetivos políticos por parte de Israel, hacen cada vez más difícil mantener Eurovisión como un evento cultural neutral”, declaró el secretario general de RTVE, Alfonso Morales, en su intervención ante la Asamblea General.

Pero España no ha sido el único: Países Bajos, Irlanda, Eslovenia e Islandia también han confirmado su retirada del festival de este año. "La cultura une, pero no a cualquier precio. Lo ocurrido este último año ha puesto a prueba nuestros límites. Valores universales como la humanidad y la libertad de prensa han sido gravemente vulnerados y, para nosotros, no son negociables", dijo Países Bajos.

El secretario general de RTVE, Alfonso Morales, expresó el mes de diciembre que "la situación en Gaza y la utilización del certamen para objetivos políticos por parte de Israel, hacen cada vez más difícil mantener Eurovisión como un evento cultural neutral".

Israel en el punto de mira

Así que es bien sabida la controversia que genera la participación del país israelí en este concurso musical. Y hace tan solo dos días que Israel ha vuelto a mantener un pulso con la UER, al saltarse las normas impuestas por la organización de Eurovisión.

Este viernes el representante de Israel de esta edición, Noam Bettan, publicó en sus redes sociales un vídeo donde pedía explícitamente el voto para su país en múltiples idiomas: azerbaiyano, neerlandés, inglés, francés, alemán, griego, italiano, maltés, portugués, sueco, ucraniano y español.

El cantante israelí que representa KAN, la Corporación de Radiodifusión Israelí, instaba a la gente a usar sus diez votos para Israel en la primera semifinal del concurso.

"No se ajusta al espíritu del concurso"

La organización de Eurovisión no ha tardado en pronunciarse. Al día siguiente de la publicación del vídeo, el director ejecutivo de la UER, Martin Green, confirmó en la cadena noruega TV2, que "en 20 minutos contactamos con la delegación israelí y les pedimos que detuvieran de inmediato la distribución de los vídeos y los eliminaran de todas la plataformas donde se habían publicado. Y así lo hicieron".

La nueva normativa del concurso concierne al márketing y a la promoción y quiere evitar que las emisoras y los artistas participen en campañas a gran escala financiadas por terceros (como redes sociales o Google). El hecho que KAN pidiera de forma directa que se utilicen los diez votos disponibles para un solo artista o canción "no se ajusta a las reglas ni el espíritu del concurso", afirma el director.

Green también ha confirmado que han "enviado una advertencia formal a KAN y continuaremos vigilando de cerca sus actividades promocionales, tomando medidas si fuera necesario. Esto infringe las normas introducidas este año".

Máxima controversia

Por otro lado, la cadena israelí afirmó posteriormente que "cumplen con todas las normas de la EBU y que siempre mantienen un contacto estrecho con la organización". Según KAN, el vídeo fue una "iniciativa propia del artista, sin ningún tipo de financiación ilegal, y es similar a la publicidad realizada por otros artistas en el concurso".

Cabe recordar que Israel quedó en segunda posición la edición pasada con 357 puntos, 297 de ellos por parte del televoto. Y a pesar de la clara postura de RTVE en esta controversia, España otorgó los máximos 12 puntos de su televoto a Israel.

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Yuval Raphael representante de Israel la edición pasada en Eurovisión. / Jens Büttner/dpa / Europa Press

Fuentes