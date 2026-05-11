El cine del otro barrio

Alguien podrá pensar que a partir del título que encabeza este artículo realizaré una visión vintage sobre aquel programa que nació en el año 1995, por tanto pertenece al siglo pasado, y que era más que un merecido homenaje dedicado a la divulgación y recuerdo del cine que se produjo en España en la década situada entre los 50 y los 80.

Cómo no recordar algunos de sus míticos presentadores como Carmen Sevilla (que en paz descanse), o José Manuel Parada con su inseparable pianista (Pablo Sebastián), Alaska, Concha Velasco, etc… y en la actualidad por Inés Ballester. Un servidor pensaba que ya no, que aquel programa hace años que dejó de emitirse… Y todo lo contrario: “Cine de barrio” existe, televisión española lo sigue emitiendo en la actualidad con idéntica periodicidad semanal de siempre: cada sábado a partir de las 7 de la tarde.

El programa se compone de una 'tertulieta' amable con tres o cuatro invitados y a continuación se ofrece una película española de la época. Claro, la temporalidad por la que transcurre el programa y con esos contertulios que alcanzan cierta edad, al programa se le suele rebautizar como “Cine del otro barrio”.

Sin embargo, el sábado vimos una inapropiada advertencia en forma de títulos de crédito durante la emisión de “Sor Citroën” (1967), dirigida por Pedro Lazaga, con la interpretación de Gracita Morales, José Luis López Vázquez, Juanjo Menéndez, Rafaela Aparicio, José Sacristán, etc… Absoluta miel al paladar.

En mitad del filme, la cadena pública insertó el siguiente rótulo: “las circunstancias contenidas en esta película se enmarcan en una época determinada y deben ser entendidas en el contexto social de dicha época”. Es evidente que en una película de la época ningún telespectador tiene la más mínima duda de que está filmada en una década concreta, en este caso los años 60.

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¿De verdad resulta necesario insertar este rótulo? ¿O se trata de un menosprecio a la audiencia por advertir de un pasaje de la película? Yo tengo clarísimo que para mí ese rótulo sobra, pues se duda la formación del espectador. Doy por hecho entonces que cuando emitan películas de “Pajares y Esteso” se avisará con un rótulo los comportamientos machistas y sexistas de la época. ¿O no?