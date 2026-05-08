Gemio, Henar y Gabilondo

Sorprendente, por inesperada, la confesión pública de Isabel Gemio a Henar Álvarez, en 'Al cielo con ella' de La1. Por primera vez en 28 años, Gemio explicó que la apartaron del programa, que se emitía en antena3, una vez que se conoció públicamente que estaba embarazada. ¿Fue por eso? Nunca lo sabremos. La sustituyó Concha Velasco.

Sorprendente también Henar Álvarez, que está haciendo un muy buen programa, pero que tras su salto de La2 a La1 y pasados los buenos registros de los primeros programas, se acerca peligrosamente a una audiencia (un 7,3% de cuota de pantalla el pasado martes) y empieza a señalar algunas líneas rojas para La1. Como ya apunté en esta columna hace un par de meses, no estará de más recordar el portazo que recibió Dani Rovira tras la tercera emisión de su espacio 'Al margen de todo', también en La1, tras haber cosechado respectivamente y en tan solo tres entregas un 10,1% en la primera, un 7,7% en la segunda y finalmente un 7,5% en la tercera, fue invitado a abandonar el programa. Queda demostrado que las partes más altas de la pirámide de la corporación pública no están para experimentos. ¡¡Con lo feliz que era Henar -a quien no conozco- en La 2!!

Iñaki Gabilondo le explicó a Aimar Bretos algo que creo que debería llegar (perdón, debe llegar) a una buena parte de jóvenes que con un gran desconocimiento de nuestra historia, se auto proclaman seguidores de la dictadura que sufrió España durante 40 años: “acostumbro a decir a los jóvenes que piensan que la dictadura es como lo que hay ahora, pero sin partidos políticos. Y no es nada de eso, porque no puedes leer el libro que quieres leer; no puedes ver la película que quieres ver, no puedes reunirte con quien te quieres reunir, no puedes tener la identidad que quieres tener, sea religiosa, sexual, etc… No aguantariais quince días”. Así de simple, así de cierto, y por desgracia así de horrible fue aquel tramo.

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Para acabar: momentáneamente todavía no se ha producido un cuarto encuentro entre Cintora y Ekaizer, en 'Malas Lenguas'. Como mínimo, que yo conozca. Pero... no cantemos victoria. Como ya han demostrado sobradamente en 'Sálvame' o en la efímera 'La familia de la tele', la capacidad de imaginar de La Osa Producciones, productora del espacio, es tan grande que uno puede la perder la razón al descubrirla.