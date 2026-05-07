El "gran cambio" de Telecinco

La programación nocturna que Telecinco inició hace sólo una semana, ahora ya no vale y la vuelve a cambiar. Que “donde dije ‘Digo’, ahora digo ‘albóndiga’; sí, porque todo resulta muy inesperado.

Mediaset publicó ayer una nota oficial anunciando la nueva programación nocturna de la casa a partir del próximo lunes. Bien, el texto que reza el comunicado, dirigido a la ciudadanía, es exactamente éste: "A partir del lunes 11 de mayo, 'First Dates' regresa al Acces de Telecinco". Posteriormente se añade un destacado que indica, con una clara intención de esclarecer la noticia (mal vamos cuando se pretende aclarar una frase tan sencilla) con el siguiente texto: "'First Dates' regresa al acces prime time".

Yo doy por hecho que el comunicado va dirigido al espectador de la cadena de Fuencarral y no a los periodistas especializados en televisión, para que expliquemos la nota. Para mí, un descomunal error de comunicación de la cadena que enfoca fatal el destinatario.

Para comprobar tal estropicio tan sólo bastaría con que cualquier periodista de Mediaset se acercara al mercado de la esquina, en donde se encontrarán al espectador-tipo de la cadena, y les formulen la siguiente pregunta: "¿Me puede explicar usted qué significa el 'Acces prime time’?”, para comprobar si ese espectador tipo lo sabe. No hay más preguntas, señoría.

El gran cambio implica que 'First Dates' volverá a emitirse en Telecinco los lunes, martes y miércoles a las 21.45. Los jueves, no, porque irá 'Supervivientes 2026'. Pensaremos entonces que el viernes sí que irá 'First Dates'. Pues no. A las 21.45, los viernes emitirán… 'De viernes', claro.

Vamos al sábado. Pues será el día que Telecinco estrenará 'Hay una cosa que te quiero decir'. ¿Cómo que estreno? Pues así lo dice la nota oficial. Cada sábado, a las 22.00 horas. ¿Por qué el sábado va 15 minutos más tarde que el resto de los días? No lo sé. ¿Y el domingo?: 'Supervivientes 2026, conexión Honduras'. Recordemos que el jueves se emite 'Supervivientes 2026', y ahora se le añade 'Conexión Honduras'. ¿Es muy diferente el programa? No lo sé. ¿Y 'La isla de las tentaciones 10'? Se emitirá a las 23 horas los lunes y los miércoles, tras 'First Dates'. Y los martes podremos ver… 'Supervivientes 2026, tierra de nadie'. ¿Cómo que ‘tierra de nadie’?

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Es que ni el peor enemigo.