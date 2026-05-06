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Los pecados de juventud de Lola Lolita
Por 'La Revuelta' de David Broncano se ha pasado una chica que se hace llamar Lola Lolita, cuyo nombre real es Lola Moreno Marco, nacida en 2002, de profesión 'influencer', o mejor dicho “creadora de contenido”, que siempre queda más profesional y parece más serio. De momento no se le conoce otro mérito (o como mínimo, un servidor lo ignora) que consista en reunir en sus redes sociales a millones de seguidores. Me parece muy bien.
En éstas le dijo a Broncano: “Yo vine aquí y me fui al otro bando..”¿Qué otro bando?”, preguntó David. La respuesta la tenía preparada: “Con tu amigo Pablo (Motos) donde estuve seis meses trabajando con él (risas y abucheos a la vez) porque una siempre vuelve donde fue feliz” (más aplausos). Bien.
No estará de más saber que Lola Lolita estuvo durante seis meses en la misma productora (7 y acción) en donde colaboró en 'El hormiguero' y en 'El desafío'. No funcionó y ahora busca acomodo profesional en tve. Sinceramente, es muy feo postularse públicamente criticando a quien hace cuatro días confió en ella a cambio de un dinero. Muy feo. Es más: la cadena invitó a los concursantes de 'El desafío' a un crucero por las Maldivas. No pareció muy infeliz por entonces. Todo esto se cura con la experiencia y supongo que Lola lo entenderá con el paso del tiempo.
El gran Miguel de Cervantes escribió en 'El Quijote' una frase que ha quedado para la historia: “uno de los pecados que ofende más a Dios es la ingratitud: es de bien nacidos ser agradecidos”. Además, Lola Lolita se quejó del llamado “hate” en las redes sociales, especialmente de quienes tienen 40, 50 y 60 años. Bueno, me quedo fuera de la lista, porque un servidor se acerca a los 62, y también sufrimos el mismo “hate”, aunque yo prefiero llamarlo “odio”.
Ya se sabe que por estos lares la experiencia y la veteranía cotizan a la baja porque “los viejos molestan y ya no sirven para nada”. Todo un desafortunado desagravio por parte de quienes ejercen ese desprecio, desconociendo que con el tiempo acabarán entrando en ese segmento.
Tanto que nos quejamos de la cultura americana, nos pegan enésimas vueltas y revueltas sobre cómo respetar a la veteranía.
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