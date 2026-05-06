Muere Ted Turner, fundador de la CNN y pionero de los canales de noticias 24 horas

El empresario estadounidense Ted Turner, fundador de la CNN y pionero de la televisión por cable, falleció este miércoles a los 87 años, según informó la propia cadena. Considerado como una de las personas más influyentes en la historia de los medios de comunicación, Turner impulsó un modelo informativo basado en la emisión continua de noticias, algo que redefinió los hábitos de consumo televisivo en todo el mundo.

Nacido en 1938 en Cincinnati (Ohio), el empresario empezó su carrera profesional a los 25 años, cuando se hizo cargo de la empresa familiar Turner Advertising Company, de vallas publicitarias, después de que su padre se suicidara tras atravesar graves problemas financieros. En aquel momento, el estadounidense redefinió el legado de su padre y construyó Turner Broadcasting System. La empresa empezó comprando estaciones de radio, para luego adquirir un canal de televisión local de Atlanta y convertirlo en una 'superestación' de alcance nacional, con la retransmisión de deportes y programas de entretenimiento vía satélite hacia las redes de televisión por cable de todo el país.

Sin embargo, la gran influencia real de Turner en los medios llegó en 1980, cuando creó la CNN, el primer canal de noticias con programación ininterrumpida durante las 24 horas del día. La apuesta, inicialmente recibida con escepticismo por el sector, acabó revolucionando la cobertura informativa en todo el mundo. Esta nueva cadena permitió cubrir en directo grandes acontecimientos a nivel nacional e internacional, como el accidente del transbordador espacial Challenger o la Guerra de Golfo, en 1991. La CNN se convirtió en actor central en la cobertura de todo tipo de acontecimientos globales, desde conflictos bélicos hasta elecciones presidenciales y catástrofes naturales, lo que consolidó el concepto de información en tiempo real a escala mundial, que el propio Turner describió como "el mayor logro de su vida".

Poco a poco, Turner fue desarrollando un influyente imperio de medios en torno a su conglomerado, Turner Broadcasting System, que más tarde incluyó cadenas como TBS y TNT, dedicados al deporte y al entretenimiento, además de expandirse al cine y la animación tras la compra de los catálogos de MGM y Hanna-Barbera, que dieron origen a Turner Classic Movies y Cartoon Network. En octubre de 1996, la compañía se fusionó con Time Warner (más conocida como Warner Media) y, en 2001, esta se fusionó con America Online (AOL) para crear AOL Time Warner. Turner finalmente dejó la empresa en 2003 y renunció a su puesto en el consejo de administración en 2005. Las antiguas cadenas y activos de Turner Broadcasting System pertenecen ahora a Warner Bros. Discovery.

El éxito de la CNN inspiró la creación de otros canales de noticias que emitían las 24 horas del día, entre ellos Fox News, fundado por Rupert Murdoch, eterno rival de Turner, y MSNBC. De hecho, en 1991, Turner fue nombrado 'Persona del Año' por la revista 'Time' por su influencia y el papel que jugó en la transformación de la comunicación moderna. Además, según 'Forbes', el patrimonio neto estimado de Turner era de 2.800 millones de dólares.

'La Boca del Sur'

En el ámbito personal, Turner tuvo tres matrimonios -Judy Nye (1960-1964), Jane Shirley Smith (1965-1988), y la actriz Jane Fonda (1991-2001)-, tres divorcios, cinco hijos, 14 nietos y dos bisnietos. Su relación con Fonda, ganadora de un Oscar, situó a la pareja en el centro de la atención mediática durante los años noventa. Ambos compartieron intereses en causas sociales y medioambientales y, pese a sus diferencias ideológicas, Fonda llegó a describirlo como un hombre "muy divertido, entrañable y complejo", según recoge la revista 'People'. De hecho, tras su separación, la actriz llegó a referirse a él como su "exmarido favorito".

Apodado 'La Boca del Sur' por su carácter directo y su estilo sin filtros, Turner fue también fue influyente en el terreno filantrópico. En 1997 anunció una donación de 1.000 millones de dólares para apoyar a las Naciones Unidas, una de las mayores contribuciones individuales registradas hasta entonces, y creó la Fundación de las Naciones Unidas, dedicada a programas globales de salud, desarrollo sostenible y cooperación internacional. Además, se implicó en proyectos medioambientales, incluyendo iniciativas de conservación ambiental como la reintroducción del bisonte en el oeste de Estados Unidos, y promovió el desarme nuclear.

Turner también expandió sus intereses hacia el deporte y el entretenimiento, llegando a ser propietario de equipos como los Atlanta Braves de béisbol. Además, apasionado de la vela, ganó la prestigiosa America's Cup en 1977.

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En sus últimos años, el empresario siguió vinculado a sus iniciativas filantrópicas, aunque redujo su actividad pública tras revelar en 2018 que padecía demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad neurodegenerativa que afecta el cerebro y provoca un deterioro progresivo de las funciones cognitivas.