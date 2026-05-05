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La radio televisada de Aimar Bretos

TVyMAS; La radio televisada de Aimar Bretos

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Sergi Mas

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'La noche de Aimar', con Aimar Bretos, en la Sexta, es un buen programa de televisión. Pero a la vez es un buen programa de radio televisado. Si este mismo programa se emitiera desde la Cadena SER -con cámaras, claro, y con los mismos invitados- existirían pocas diferencias entre un formato y otro. Bueno, sí: la producción y la parafernalia. Pero el mensaje sería idéntico. 

“Venimos a escucharnos con calmadijo Aimar en su arranque. “Hagamos militancia de la conversación calmada y de la escucha de calidad”. Es un milagro que hoy en día se apueste por un espacio de entrevistas, que comporte público en el plató, y lleve en su sello este ADN. 

'La noche de Aimar' no será un programa que barrerá en audiencias (un 4% en su inicio con José Sacristán y Juan Diego Botto como invitados) y yo solo espero que los gestores de La Sexta tengan una calma similar a la que Aimar propone a sus espectadores.

Quienes me conocen saben de mi urticaria profesional a la presencia de las cámaras en los estudios de radio, que ya se han instituido como norma. Eso sí, sin la presencia del operador, no vaya a ser que aumenten los costes. Y sin maquillaje, claro: sería lo más lógico cuando la radio realiza entrevistas que sí o sí pasan por cámaras. Es decir, que mi querida radio ejerce de puta y ramoneta al mismo tiempo: adoptar lo mejor de los demás pero aportando el mínimo esfuerzo económico.

'Malas lenguas' estira el chicle

Jesús Cintora & la coproducción tricéfala del programa 'Malas Lenguas' (a cargo de Big Bang Media, La Osa Producciones y El Terrat) están alargando el chicle, yo creo que con excesiva presencia y exageración en antena, el desencuentro entre Cintora y Ernesto Ekaizer, dividida en tres partes, porque parece que el tema da bastante chicha. 

El primer encontronazo fue el abandono del plató por parte de Ernesto, que fue muy comentado; al segundo lo llamaremos “el reencuentro”, cuando Ekaizer volvió a la tertulia coral pidiendo disculpas; y el tercero contó con ambos protagonistas, ya a solas. 

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Estamos cerca de que Netflix emita una mini serie de tres capítulos sobre los desencuentros entre ambos que lleve por título: Cintora y Ekaizer; eso sí, con un final abierto. Ahora manda la audiencia; ya hace años que en TV3 Xavier Sardà presentó el programa 'Tot per l’audiència'.

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