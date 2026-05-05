Movistar Plus+ lanza un plan más barato de cine y series: ¿Qué incluye y a qué precio?

Movistar Plus+ acaba de lanzar 'Plan Libre: Cine y Series’, una nueva subscripción más económica (4,99 euros) para el público que quiere disfrutar de la oferta de ficción y entretenimiento de la plataforma, pero que no están interesados en los eventos deportivos.

Esta modalidad incluye toda la ficción original e internacional, programas de entretenimiento y documentales, y cuenta también con más de 70 canales de entretenimiento y actualidad mundial como Discovery HD, AXN, Warner Bros, TCM, National Geographic, CNN o BBC News.

De 'Los domingos' a 'Sirat'

Los más cinéfilos podrán disfrutar de películas originales Movistar Plus+, como las premiadas ‘Los domingos’ y ‘Sirat’, además de todo el cine participado por la plataforma, como ‘La cena’, ‘Sorda’ o ‘Maspalomas’, así como títulos internacionales, como ‘Valor Sentimental’, ‘Pecadores’ o ‘Materialistas’.

Ana Boga en la serie 'Yo siempre a veces' / MOVISTAR PLUS+

Los amantes de las series que se den de alta en este nuevo plan podrán encontrar desde títulos originales de recién estreno como ‘Yo siempre a veces’ o ‘Por cien millones’ a otras producciones como ‘Querer’, ‘Los años nuevos’, ‘Celeste’, ‘La Mesías’ o ‘Antidisturbios’. Además de series internacionales como ‘Outlander’ o ‘Más que rivales’, entre otras muchas.

De Carles Porta a Alejandro Sanz

En el ámbito documental, los clientes podrán acceder al 'true crime' de la mano de Carles Porta, a documentales originales como ‘Cuando nadie me ve’ (Alejandro Sanz), ‘Lola’, ‘Raphaelismo’... Y producciones internacionales con el sello de la BBC y grandes biografías.

El plan también incorpora los programas de entretenimiento de producción propia de Movistar Plus+ como ‘Ilustres Ignorantes’, ‘El consultorio de Berto’, ‘Leo Talks’, ‘El día después’ o ‘Eurofighters’.

Dos reproducciones simultáneas y descargas

El nuevo ‘Plan Libre: Cine y Series’ mantiene las funcionalidades que destacan en la plataforma: dos reproducciones simultáneas, en la misma o diferente ubicación, multidispositivo o el control del directo, así como poder descargar para ver en el caso de no tener conexión.

Para suscribirse solo hace falta crear una cuenta a través de movistarplus.es y descargar la App de Movistar Plus+ (televisor, móvil o tablet).

Esta nueva modalidad complementa al recientemente lanzado plan gratuito, que da acceso sin coste a una amplia selección de programas de entretenimiento y programas de deporte, simultáneo a su estreno en plataforma, y además permite disfrutar del primer episodio de las series originales Movistar Plus+, incluidas las de estreno.

También está disponible el plan libre: cine y series y deporte', por 9,99 euros al mes que incorpora eventos deportivos cada jornada, desde fútbol, Euroliga, tenis, rugby, golf o padel.