Del Super 3 a 'El foraster' y 'Crims': los programas de 3Cat ocuparán Montjuïc durante un fin de semana

Los próximos 30 y 31 de mayo, la Anella Olímpica de Montjuïc acogerá la iniciativa ‘3Cat en Viu’, que ocupará más de 25.000 metros cuadrados para ofrecer actividades, programas y espectáculos en directo (y gratuitos) con los contenidos de la plataforma de TV3. El universo del Super 3 tendrá una presencia especial, como ya ocurría con la multitudinaria Festa dels Súpers, que finalizó en 2018.

Los personajes del canal infantil de la tele catalana, como Titó, Mic o los Beta, ocuparán el escenario principal de la Plaça 3Cat en Viu con un 'show' musical, para hacer crecer la comunidad Super 3 fuera de la pantalla. Se podrá ver cuatro veces: el sábado a las 11.00 y a las 16.00 horas, y el domingo en el mismo horario.

Del Titó al 'Info K'

Además de los espectáculos, cada programa infantil tendrá su propio espacio con talleres, actividades y juegos. Para los más pequeños estarán 'Titó', 'Fa la la', 'A jugar', 'Mic' y 'Una mà de contes', y para los más mayores, 'Fang', 'Fuet', los 'Beta', 'Manduka Duo', 'Tik Tak Factory' e 'InfoK'. Además, los 'súpers' tendrán la oportunidad de conocer a los personajes del Super 3.

Pero las propuestas de 3Cat en Viu van más allá del universo infantil. Habrá cuatro escenarios con espectáculos, radio y pódcasts en directo del universo de la plataforma, además de actividades también para público joven y adulto.

Los asistentes podrán vivir en directo programas clásicos de la casa, como 'Polònia', 'APM?' o 'Atrapa’m si pots', actividades relacionadas con 'Crims', o referencias a nuevos formatos como 'La travessa'.

En el Palau Sant Jordi, 'El foraster' y 'Eufòria'

La edición especial de 'El foraster' en el Palau Sant Jordi el sábado será uno de los platos fuertes del fin de semana. Después de recorrer toda Catalunya, Quim Masferrer protagonizará 'El foraster' más grande que se haya hecho nunca, reuniendo a los protagonistas más emblemáticos de los 120 pueblos que ha visitado.

El concierto de 'Eufòria', que se celebrará el domingo en el Palau Sant Jordi, será otro de ejes del fin de semana, con las voces de la última edición y con la ganadora del concurso, Aina Machuca.

Las invitaciones gratuitas para toda la programación de la Plaça 3Cat en Viu estarán disponibles a partir de las 10.00 de la mañana de este martes 5 de mayo.