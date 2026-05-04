Las segundas partes

Un ejemplo de una segunda parte es “L’any que vas néixer”. Un excepcional y exitoso programa de La2Cat, que ha presentado de manera ejemplar Xavi Bundó, y del que próximamente se emitirá la versión en castellano en tve bajo el título de “El año en que naciste”.

Todavía se desconoce el destino final de la propuesta, si se emitirá por La1 o por La2. Lo que simplemente me atrevo a sugerir son dos cosas: la primera es que no lo hagan bailar de una cadena a otra; es decir, que no empiece en La2 y tras una buena audiencia lo redirijan hacia La1. Eso despista al personal. Y por otra parte, que aparezca en una hora de emisión digna; es decir, que no quede relegado a una hora cercana a la media noche porque es un formato obliga a ver, escuchar y recordar el mensaje. Para un servidor: La2 y a las 10 de la noche es la hora perfecta.

Para quienes todavía no lo han visto (está disponible en la plataforma rtveplay) el programa seguirá los parámetros de la propuesta original, en donde cada semana el presentador conversa con dos invitados bien reconocidos por su trayectoria -que tienen en común haber nacido el mismo año- rememoran su juventud y recuerdan sucesos del pasado, con el soporte del extraordinario fondo documental del nodo y de tve.

Para esta versión en castellano se han permutado dos piezas fundamentales del espacio: el realizador (ahora lo firmará David Guillén, con lo que por su solvencia podemos estar tranquilos) y el presentador: ahora será Carlos del Amor quien dé la cara.

Ya se han grabado la totalidad de los capítulos con todas las entrevistas y todos los invitados de esta versión en castellano y ahora mismo el programa se encuentra en proceso de post-producción. Esta no es ni será la primera vez que un programa que ha visto la luz desde Miramar o Sant Cugat y en catalán acabe dando el salto a la emisión estatal con una historia está impregnada de ejemplos: La Palmera, La lluna, Un dia és un dia, Línia 900, etc…

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En casos similares me gusta destacar que no acabe siendo el padre quien mate al hijo; es decir, que la nueva versión no evite que se siga emitiendo la segunda temporada de la emisión en catalán. Veremos.