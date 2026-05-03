Dazn baja sus precios gracias a un triple lejano de Mario Hezonja: el baloncesto a 2,99 euros

Prácticamente pisando el logo del medio campo del Roig Arena, Mario Hezonja anotó un espectacular triple a tabla la semana pasada frente a Valencia Basket. Lejos de quedar ahí el lanzamiento, el baloncestista croata retó a la plataforma Dazn, que emite el baloncesto: si hacía otro parecido tenían que bajar el precio del Plan Baloncesto a 2,99€ "para la gente".

Dicho y hecho. Este domingo, Hezonja entró en trance para liderar al Real Madrid en un partido apoteósico ante el UCAM Murcia, un 131-123 decidido en la prórroga gracias al acierto del croata, que terminó firmando 40 puntos, 11 rebotes y 50 de valoración.

NBA y Liga Endesa

Y sí, también anotó un triple desde el logo lateral del Movistar Arena para rebajar el Plan Baloncesto de Dazn, que normalmente tiene un coste de 9,99 euros al mes. Para vivir el desenlace de la temporada, el plan vale 6,99 euros e incluye los Playoffs y las Finales de Conferencia de la NBA, además de la Liga Endesa, la Supercopa y la Copa del Rey.

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Gracias al atino de Hezonja, que hizo el gesto del dinero y una reverencia a los aficionados tras el triple, el Plan Baloncesto costará 2,99 euros a partir del próximo fin de semana.