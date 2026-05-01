'Got talent' celebra su final con la despedida de Risto como jurado

'Got talent España', el concurso de talentos de Telecinco, cierra su undécima temporada con una final este sábado 2 de mayo (22.00 horas) que no solo será especial para los participantes que se juegan la victoria, sino también para uno de sus jueces: Risto Mejide. El presentador, que lleva casi 10 años en el programa, ha decidido abandonar su faceta como jurado televisivo, una carrera que comenzó en 'OT', donde no dejaba títere con cabeza con sus valoraciones.

Eso sí, en esta ocasión no le tocará valorar, ya que el encargado de decidir quién se llevará los 25.000 euros de premio será el jurado presente en el plató, en una gala que contará con Santi Millán como maestro de ceremonias y con el jurado formado por el propio Mejide, Paula Echevarría, Lorena Castell y Carlos Latre.

De acróbatas a músicos

El espectáculo reunirá propuestas de gran exigencia técnica como las de los acróbatas tanzanos Duo O and S; la compañía circense canaria D’Art Espectáculos; y el grupo coreano de artes marciales Ssaulabi. La música tendrá también un peso destacado con el joven pianista Mateo Jurado y las voces de Lydia Sánchez, doble Pase de Oro de Risto, y el costarricense Sebas Guillem.

La danza contará con la presencia de AM Dance Studio, que obtuvo el Pase de Oro de Lorena en Audiciones antes de acabar la actuación; Immnotycs, con su particular y terrorífico universo escénico; y The Young X, una de las propuestas juveniles más sólidas de la edición.

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Magia y 'pole dance'

La magia llegará de la mano del jovencísimo ilusionista Pablo Quevedo y Nacho Samena, que fusiona trucos de magia con música en una propuesta única. Completan la final Genèvieve Côté, artista canadiense que transforma los sonidos que produce ella misma en un espectáculo de experiencias extrasensoriales, y Kristy Sellars, que lleva la 'pole dance' a otro nivel con espectaculares proyecciones visuales.