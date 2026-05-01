Reaparición en televisión
Borja Sémper y su entrevista en 'El hormiguero': "Estos 10 meses he visto cosas que me han parecido lamentables, terroríficas y de vergüenza ajena"
Tras superar el cáncer de páncreas, el dirigente popular afirma que su perspectiva sobre la política ha cambiado radicalmente
EP
El portavoz nacional del Partido Popular, Borja Sémper, ha admitido que antes de su baja por enfermedad se dejó llevar por "el clima" político y terminó viendo como normales "cosas que no son normales", aunque ha advertido: "No me va a volver a pasar".
"Estos 10 meses he visto cosas que me han parecido lamentables, terroríficas y de dar vergüenza ajena", ha afirmado en una entrevista en 'El Hormiguero', recogida por Europa Press, en la que ha anunciado que ya ha superado el cáncer de páncreas que le apartó de la política el pasado verano.
El también vicesecretario cultura del PP ha revelado que durante el tratamiento ha cambiado su forma de ver la vida y la política y ha compartido algunas reflexiones que ha realizado en estos meses, como que, a partir de ahora, pretende "señalar" cuándo la política "es un circo".
"Vamos a intentar (...) cambiar el rumbo de la política en España", ha aseverado a la vez que ha confesado que lo tiene "difícil".
Sobre 'Kitchen'
Sémper ha asegurado acerca del 'caso Kitchen', que tendrán que ser los jueces quienes dictaminen si el Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy trató de torpedear la investigación sobre el 'caso Gürtel' --la financiación ilegal del PP--.
En este sentido, ha sostenido que el partido "pagó su factura" en términos políticos al caer hasta los 66 escaños y perder el Gobierno por la moción de censura. "Lo que yo no voy a decir nunca es que los tribunales que están investigando esto respondan a intereses políticos", ha añadido.
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