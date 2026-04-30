A Quevedo le entiendo cuando habla, cuando le realizan entrevistas, pero jamás cuando canta. Y no lo consigo comprender por muchos esfuerzos que dedique. No cabe duda que se trata de un fenómeno a estudiar y que quizás en eso consista parte de su éxito.

Además, hasta parece contraproducente pero me ocurre lo mismo con cualquier cantante de ópera, que vocalizan correctamente durante una conversación, pero cuando están en un escenario no les entiendo ni medio verso. Parece mentira que el reguetón y la ópera estén unidos a través de este cordón umbilical.

David Broncano conversó con Quevedo en 'La Revuelta' y el artista canario nos dejó algún suculento titular algo impropio de la madurez de un chaval de 25 años, como que a los 35 se retirará. Tan reparadora estaba siendo la conversación entre ambos que un servidor no esperaba el postre: la actuación musical del artista con el grupo Nueva Línea, que supuso todo un atentado a las siete notas, interpretando (o mejor, perpetrando) el tema titulado 'Al golpito'.

Yo entiendo que le suma poco, más bien le resta, al prestigio de un programa alardear de tener un artista para que después haga ver que canta mientras tan solo mueve la boca. Pero, ¿en qué año estamos: en 1980 cuando la mayoría de las actuaciones del programa “Aplauso” se interpretaban en 'playback'? De aquí a que lo acabe resolviendo la inteligencia artificial nos queda un paso.

Ya fue todo un detalle que desde el programa no se incluyera el chyron “voz en directo”. Sencillamente porque no lo era, y para ello los actuantes utilizaban la eterna trampa de ponerse el micro a dos centímetros de la boca para taparla y disimular el desajuste. Quizá hubiera sido más honesto insertar el de: “play-back de voz e instrumental”. Por cierto, y aquí lo lanzo: ¿porqué no vuelve ‘Aplauso’, en La 2, como programa dirigido a músicos emergentes que puedan cocar, eso sí, música en directo? Pues aquí lo dejo.

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