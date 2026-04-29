María Casal: "En las actrices, el edadismo empieza a partir de los 30"

La actriz María Casal ha participado en dos de los programas más míticos de TVE en los años 70 y 80: como azafata en el famoso 'Un, dos, tres... responda otra vez', su debut televisivo, y como presentadora de 'Aplauso'. Pero en la pequeña pantalla la hemos visto sobre todo interpretando personajes, en series como 'Hospital Central', 'La que se avecina', 'Mercado Central', 'Los gozos y las sombras' y 'El Caso'. El 6 de junio recogerá el premio Mediterrani por su extensa trayectoria profesional, que sigue en marcha: ahora es la mala de la función en la telenovela 'Regreso a las Sabinas', que emite Divinity de lunes a viernes (20.00 horas) después de su paso por Disney+.

--Su personaje, doña Paca, es una mujer de armas tomar, la villana de la serie.

En este tipo de productos, un buen villano es una figura fundamental. Me lo he pasado muy bien, porque han sido seis meses de rodaje, 70 capítulos, y he aprendido mucho de este personaje, de esta Paca Utrera que tiene cosas muy malas, pero también buenas enseñanzas. Es una mujer muy libre, que ha hecho lo que ha querido en un mundo de hombres y en el campo, además. Yo le perdono lo bicho y borde que es porque también es así por cosas que han pasado.

--En su comportamiento pesa mucho el amor a su hija. Ella por su hija mata, como diría Belén Esteban.

Ese es el motor que la mueve, pero luego descubriremos que parte de todo lo que le pasa a Paca es por amor. Y no solo por el amor a su hija, sino por otras cosas que han pasado.

Natalia Sánchez y María Casal, en 'Regreso a las Sabinas' / MEDIASET

--También es una mujer con ambición. ¿Cree que se perdona menos que una mujer sea ambiciosa?

Yo creo que, en general, se nos perdonan menos muchas cosas. Ahora se habla, por ejemplo, del edadismo, y yo pienso: no sé si esas preguntas se las hacen a ellos. Creo que ya está cambiando mucho, pero sí, se nos juzga distinto. Si el jefe está enfadado, está enfadado; si la jefa está enfadada, está histérica.

--Dice que se lo ha pasado bien rodándola. ¿Es más divertido hacer de malo?

Afortunadamente para mi familia y mis amigos, no me parezco en nada a Paca. Y cuando un personaje no se parece a ti, es un poquito más fácil y luego te enriquece mucho. A través de ella dices cosas que no te atreverías a decir nunca en la vida real. A lo mejor ni siquiera se te ocurriría pensarlas. Es gratificante salir de ti misma y hacer algo tan distinto y tan chocante. De todas formas, lo bueno de esta serie es que ni todos somos tan malos ni todos tan buenos. Lo que pasa es que Paca, como tiene ese genio, ese carácter y esa forma de ser tan apabullante, parece la villana.

--Cuando se estrenó en Disney+, tenía la particularidad de ser la primera telenovela para una plataforma. ¿Cree que puede funcionar igual de bien en Divinity, una cadena más tradicional?

Para Disney+ hacer un producto así fue una especie de desafío, un reto. Y ahora estamos muy agradecidos de que esté en Divinity porque le das una nueva vida a la serie. Creo que puede funcionar incluso mejor en Divinity que en Disney+.

--Al ser seis meses tan intensos de rodaje, ¿se crea una comunidad especial?

Sí. Como pasas tantas horas con tus compañeros, se crea una especie de familia, aunque suene a tópico. Si te encuentras mal, si estás bien, si tienes una alegría o una pena, lo compartes con ellos. Seis meses parece que no, pero es un tiempito y acabas conociendo a la gente. Sí, se coge confianza.

María Casal, entre Andrés Velencoso y Miquel Fernández, en 'Regreso a las Sabinas' / MEDIASET

--Tiene una carrera muy extensa, pero mucha gente todavía la recuerda por 'Hospital Central'.

Creo que ahora me recuerdan más por 'La que se avecina', aunque estuve muy poco tiempo, solo una temporada, sobre todo la gente más joven. Pero sí, en 'Hospital Central' estuve cinco años. En aquellos tiempos se hacían unas audiencias enormes, no se repartía el pastel como ahora. Había días que hacíamos un 26% de audiencia. Era una barbaridad.

--Es hija de actores. ¿Estaba destinada a esta profesión?

Mi padre era actor, Antonio Casal, que en su época fue muy conocido. Murió hace muchos años, pero protagonizó más de 30 películas. Si estaba predestinada o no, no lo sé. Lo que sí me he dado cuenta es de que muchos compañeros, cuando dijeron de jóvenes que querían ser actores, tuvieron un drama en casa. Yo, cuando lo dije, me respondieron: “Pues tú verás, tú sabrás lo que haces, porque lo has visto en casa y es una vida un poco distinta”. Nadie me animó, ni me desanimó, ni me lo prohibió, ni me puso pegas.

--Empezó en el 'Un, dos, tres... responda otra vez', que era un programa mítico en los 70 y los 80.

Imagínate. Entonces solo había una tele y media: Televisión Española y la UHF. Y ya está. Eso sí que eran audiencias. La mayoría de la gente veía 'Un, dos, tres' o 'La clave', de Balbín. No había más.

--Trabajar con Chicho Ibáñez Serrador es historia de la televisión.

Sí. Además, yo era muy joven, tenía 18 años; Victoria Abril tenía 17, era más pequeña que yo. Aprendes muchísimo con un genio como Chicho. No solo de la profesión, también de formalidad y responsabilidad. Aunque éramos jóvenes, aquello era muy serio. Hacíamos el programa los lunes y se emitía el viernes. No podías contarle nada a nadie, ni siquiera a tu familia. Era casi como cuando te cogen de jurado en un juicio, que no puedes hablar con nadie.

--Antes ha hablado de edadismo. ¿Lo ha sentido también en la profesión?

El edadismo en las actrices empieza a los treinta y tantos. Si estás colocadísima, sigues haciendo cosas, pero normalmente a esa edad ya no saben muy bien dónde colocarte si ya no eres el interés romántico de nadie. Ahí empieza el verdadero edadismo para las actrices. Luego, a los 50 o 60, vuelves a reciclarte un poco porque ya tienes un puesto más fijo: haces de señora que va a tener nietos, de madre superiora, de jueza… papeles muy determinados. Pero hay un momento en la vida de las actrices, sobre todo, que es más peligroso.

--¿Lo más peligroso es llegar a los 30?

Sí, a los 30 y pocos. Luego es muy complicado. Nos damos cuenta porque no ves a nadie. Es muy difícil ver a actrices de 40 y tantos. Yo escribo teatro, he estrenado cuatro obras, la última 'Ballenas asesinas', y son comedias. Escribo para mujeres y también algún papel masculino, pero noto que si tienes guionistas hombres de 30 años, es difícil que se les ocurran historias de mujeres de cierta edad. ¿Cuáles son sus referencias? Es complicado. Si hubiera más guionistas mujeres y de una edad, creo que nos veríamos más reflejadas. ¡Si es que los 'baby boomers' ocupamos el mundo! Vas por la calle y está lleno de gente de más de 50. Muchas veces se hace una cosa un poco irreal. Entiendo que está muy bien plantear la problemática de los jóvenes, pero la pirámide demográfica ha cambiado, lo queramos ver o no.

--Ahora que están tan de moda los 'revivals', ¿si le propusieran reabrir 'Hospital Central' le gustaría o diría que es una etapa ya pasada?

Yo ya en 'Hospital' Central no podría ser la que era, tendría que ser otra.

--Podrían buscarle otra faceta a su personaje.

Sería bonito haber subido de categoría y, en vez de ser la enfermera jefe, ser la directora del hospital, la que manda. Así me parecería muy bien (ríe).