Y Ernesto se marcó un Paco Umbral

De manera más o menos recurrente en la televisión pasan cosas que por el ruido que generan quedan para la historia. Y el pasado sábado, dentro del programa 'Malas Lenguas', ocurrió una. Fue una fotocopia de aquello que ocurrió el 21 de abril de 1993, dentro del programa 'Queremos saber' en Antena 3, que presentaba Mercedes Milá. Recordarán aquel episodio, supongo: el del escritor Paco Umbral (qepd) quejándose de su nula presencia en el programa al que había sido invitado para hablar y después de que Mercedes le dijera “Paco tiene la mano levantada hace un ratito…” a lo que Paco Umbral respondió aquello de: “A mi me has dicho personalmente por teléfono, Mercedes…”. Sepan que me sé de memoria este monólogo de Umbral, para acabar con el conocido “Yo he venido a hablar de mi libro”.

Lo sorprendente de ambos casos, y ha habido unos cuantos más, es que nadie esperaba que de estas dos figuras relevantes del periodismo y la literatura (Ekaizer y Umbral) reaccionaran de esta manera. Hoy en día, resulta normal que cualquier friki de medio pelo se levante y la líe parda en un plató.

Además me llamó la atención la pasmosa tranquilidad que ofreció en su respuesta Jesús Cintora, mientras Ekaizer anunciaba su paulatino abandono del plató, mientras decía “francamente debería irme”, tras un angustioso silencio, al que a los tres segundos Ekaizer sentenció: “Y creo que me voy a ir”. Perfecto. Cintora, inmediatamente, respondió con una simpática, relajadísima y nada estresante frase: “Buenas noches, Ernesto”. Pero Ekaizer lo quiso dejar claro: “No es por vosotras, no es por vosotros cinco… Es por el presentador”. Y Cintora, de nuevo, respondió inmediatamente un “Gracias, Ernesto”.

Tras un episodio como este uno se queda estupefacto en el sofá de casa viendo lo que acaba de ver, y ya me disculparán porque baje al barro del debate con esta pregunta: “¿Esa colaboración se paga?”.

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Es posible que alguien de ustedes piense: “Señor Mas, usted en qué lado está?” Les puedo asegurar poniendo mi mano sobre la Biblia que a mí me da lo mismo. Además creo que no es obligatorio posicionarse. O como mínimo a mí no me apetece. Así que acabo el billete escribiendo: “Francamente debería acabar el artículo”. Es más: “Acabo el artículo”.