'Català fàcil', el nuevo programa de 3Cat con Roger Coma para promover el uso del catalán entre foráneos: "Queremos incorporar nuevos hablantes"

La plataforma 3Cat ha presentado este martes 'Català fàcil', un nuevo espacio audiovisual para que las personas foráneas que llegan a Catalunya puedan aprender catalán. El programa está formado por una serie de vídeos cortos o 'sketches', conducidos por el actor Roger Coma, que recrean con tono humorístico situaciones cotidianas entre personas de diversos orígenes geográficos, desde China hasta Marruecos y Francia, que llegan a Catalunya y quieren aprender catalán. El formato, que se presenta como una evolución del histórico 'Digui, digui...' -un curso multimedia estrenado en TV3 en 1984 e impulsado por la Generalitat de Catalunya-, ya está disponible dentro de la plataforma de 'streaming', en el también recién estrenado apartado 3CatCampus, y en los canales de YouTube, Spotify, Instagram y TikTok.

El objetivo principal del programa es acompañar a los aprendices para que puedan hacer un uso real del catalán en ámbitos como el trabajo, el barrio, la escuela o las actividades de ocio. Para ello, el programa apuesta por un tono humorístico que normaliza el error como parte fundamental del aprendizaje. "En un contexto de retroceso del uso social de nuestra lengua, hay cada vez más personas en Catalunya que saben catalán, pero cada vez menos que la utilizan", ha explicado Rosa Romà, presidenta de 3Cat, en la presentación de 'Català fàcil' este martes en la Biblioteca Jaume Fuster, añadiendo que la misión de la serie es "incorporar nuevos hablantes".

"Esta apuesta ayudará a la normalización de la lengua en su uso cotidiano", ha comentado Romà en el acto, que también ha contado con la presencia del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. "Que se hable más el catalán implica que los que ya lo saben lo utilicen más, no tengan vergüenza, den el primer paso, -ha comentado Vila- y que la gente que lo está aprendiendo también se lance. Empezar a hablar una lengua es como empezar a nadar o ir en bicicleta, hubo alguien que nos ayudó, caímos muchas veces, pero aprendimos".

Rosa Romà en la presentación de 'Català fàcil' / 3CAT

En esta primera etapa, 'Català fàcil' presenta una colección de 58 vídeos y 170 'reels', diseñados para llegar a los públicos interesados en empezar a utilizar el catalán de manera progresiva. El proyecto se basa en los contenidos pedagógicos del A1 y el A2 de catalán y se despliega en tres niveles: Acogida (12 capítulos), Iniciación (12) y Base (33, que se estrenarán a finales de mayo). A lo largo de los episodios se abordan aspectos clave como el léxico, la pronunciación o los exponentes lingüísticos, además de cuestiones muy propias del idioma como el uso de las horas, los adverbios de tiempo o las preposiciones.

Nuevo espacio educativo

El proyecto, coproducido con Frame CreativeMedia, bajo la dirección Pep Antoni Roig, cuenta con el asesoramiento del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL). Además del actor Roger Coma, los contenidos en las redes sociales cuentan con la participación de la creadora de contenidos Blanca Roca y cada episodio incorpora a personas de diversos orígenes como referentes lingüísticos.

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El estreno de 'Català fàcil' también da el pistoletazo de salida al 3CatCampus, un espacio dentro de la propia plataforma que nace con la voluntad de consolidar una oferta de formación digital para el público adolescente y adulto. Esta apuesta forma parte del proyecto educativo de 3Cat y contribuye al acceso universal y gratuito a contenidos en catalán, a ampliar el alcance a un público más amplio y diverso, a la cohesión social y a la transformación digital. 3CatCampus amplía la oferta del ya disponible del SuperCampus, que desde mayo de 2024 ofrece contenidos curriculares en catalán dirigidos a la comunidad educativa, con un lenguaje audiovisual adaptado a los nuevos hábitos de consumo. Desde su estreno, acumula 8,6 millones de reproducciones y ya tiene disponibles más de mil vídeos y audios.