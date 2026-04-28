Los 150 años de Estrella Damm

Esto de hoy no es, de ninguna manera, publicidad. Pueden pensarlo, pero les aseguro que no lo es. En caso de serlo, ustedes verían un faldón publicitario bajo estas líneas. Este billete supone, ante todo, reconocimiento y comunicación, porque Estrella Damm celebró este domingo la fiesta de su 150 aniversario en un evento celebrado en un lugar emblemático, como el Gran Teatre del Liceu de Barcelona y al que acudieron cerca de mil quinientos invitados.

Estas líneas son una reflexión pública sobre el valor de una compañía privada que ha cumplido un siglo y medio de una actividad empresarial que siempre ha tenido su campamento base en Barcelona.

Independientemente de vender cerveza, objetivo prioritario compañía, y desde su original sede del carrer Rosselló 515, l’Antiga Fàbrica Damm se ha establecido como un reconocido lugar de referencia de la ciudad por la multiplicidad de eventos de todo tipo que se celebran; actos organizados desde la cultura, el deporte, las instituciones, asociaciones creadas en la sociedad civil… Alguien se preguntará por qué una fábrica de cerveza se ha erigido, ella solita, sin que nadie la obligara, en un lugar de referencia en el que se realizan estos actos. Fácil: porque la compañía así lo ha deseado.

Mis felicitaciones al Presidente Demetrio Carceller, que en las dos últimas décadas ha impulsado un salto cualitativo y cuantitativo digno a imitar, y de cómo aquello que empezó y sigue siendo local se ha convertido en global; a Ramón Agenjo, bisnieto de Josep Damm y Director de la Fundación Damm, que lo sabe todo (TODO) de Barcelona, y a Fede Segarra, Dircom de Damm, que siempre está y siempre devuelve la llamada telefónica, y les aseguro que esto no es normal en otras compañías.

Nos guste o no nos guste el sabor de la cerveza, que eso va de paladares, la compañía está más que introducida en nuestras vidas. El esperado spot del verano de Estrella Damm supera cotas de influencia superiores al del anuncio de la lotería de navidad. Y, lo que es más importante, siempre aporta un mensaje positivo, ligado a sonrisas, felicidad y a los buenos momentos: “siempre existe una cerveza cuando hay una sonrisa por en medio”.

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Es impensable imaginar a Barcelona sin Estrella Damm, ni a Estrella Damm en otra ciudad que no sea la nuestra. Porque ambas, la ciudad y la cerveza, son nuestras. ¡Qué bien! Gracias.