No son horas para un estreno

El jueves pasado, La 1 de TVE estrenó 'Se nos fue de las manos', un programa semanal de reportajes que aporta un sello muy personal del creador de contenidos Carles Tamayo y que incluye la colaboración de las productoras 'Grábalo todo' y 'Bambú Producciones'.

Este primer capítulo estuvo dedicado en su integridad al problema de la vivienda en España. Huelga decir que, para una buena parte de la ciudadanía, especialmente de la gente joven, se trata de una preocupación con una solución realmente difícil a corto plazo, a pesar de que en el artículo 47 de la Constitución se incluya el derecho de todos los residentes del país a "disfrutar de una vivienda digna y adecuada, obligando a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias y regular el suelo para impedir la especulación". Ustedes me disculparán porque siempre que leo este artículo de la Carta Magna se me suele escapar el pipí de la risa. O de la pena.

Algo no ha funcionado bien por estos lares cuando hace cuatro décadas (en los 80) resultaba más o menos normal que un joven adquiriese una vivienda en propiedad. Sin embargo, ni es mi misión ahondar en dicha problemática ni soy especialista en inversiones ni en construcciones. Así que disculpen. Vuelvo a la tele.

Recuerdo que tras la Navidad escribí un billete, aquí en El Periódico, en el que hacía hincapié en el llamado 'prime time' (la franja horaria en la que mayor número de personas se concentran viendo la televisión, que sigue siendo entre las 21 y las 23.30 horas); el 'prime time' es una terminología televisiva de los directivos de los operadores que solo les interesa a ellos mismos. De nada sirvió avanzar que el programa se emitiría tras el 'prime time' de 'La revuelta'.

Creo que estrenar un programa como el de Tamayo, de 73 minutos de duración, no debería empezar a las doce menos veinte de la noche (esa fue su hora oficial de arranque) para acabar, como mínimo y sin interrupciones promocionales, a la 1 de la madrugada.

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Al final, el resultado del experimento, porque fue eso, un experimento, fue el siguiente: un 8% de audiencia. Para un estreno, decepcionante; para la productora, preocupante; para la cadena, sonrojante. Sin duda, indignante.