Así ha sido La Petanca del Año de 'La revuelta': ganadores, amonestaciones y mucho humor

"Hoy la petanca vuelve al lugar que se merece". Con este grito de guerra ha llevado 'La revuelta' este deporte al 'prime time' de La 1 de TVE con la celebración de La Petanca del Año, a imagen y semejanza de la famosa Velada del Año de Ibai Llanos. David Broncano y Jorge Ponce han liderado dos equipos compuestos por famosos y profesionales del juego de las bolas en una noche en la que no ha faltado ni actuación musical en el intermedio (a cargo de Cervatana) ni comentaristas de las jugadas (el periodista deportivo Antoni Daimiel y la cómica y guionista Victoria Martín).

Broncano ha recordado que la competición empezó "como una broma" cuando se topó en una cafetería con una señora muy enfadada porque creía que el programa había dejado en mal lugar a la petanca. La bola se fue haciendo más grande por una broma de Ponce sobre este juego, que no sentó demasiado bien a la Federación Madrileña de Petanca. Así que, para limar asperezas y solventar el malentendido, 'La revuelta' decidió montar su propia velada para darle visibilidad a un deporte que nunca había ocupado el horario de máxima audiencia en televisión.

El equipo de Broncano, los Pumas de San Rafael, lo han formado el propio presentador, Lalachus, el actor Miguel Ángel Muñoz, el escritor Juan José Millás, la campeona de Europa y del Mundo de petanca, Sara Díaz, y el presidente de la Federación Española de este deporte.

El Langui, experto en boccia

Por su parte, Ponce ha contado con la cantante María del Monte, la actriz Clara Galle, el actor y cantante El Langui (todo un experto en boccia, un deporte paralímpico de precisión y estrategia similar a la petanca), el campeón del Mundo y una exsubcampeona de España, que en mitad de la competición ha revelado un secreto: ella fue la mujer que le pidió a Broncano que restaurara el honor de la petanca. Ponce ha bautizado al equipo como Anaconda Rencorosa.

La competición se ha desarrollado en cuatro rondas de tres tiros, con dos jugadores por equipo. En la primera, Lalachus y Juan José Millás han fulminado a Clara Galle y María del Monte por 6-0, que no han tenido demasiado tino y han tirado varias bolas fuera de la pista de arena. Para amenizar el juego, 'La revuelta' ha incorporado algunos comodines sorpresa, como cuando Millás ha tenido que elegir un objeto para sustituir la bola con la que tenía que tirar.

El libro de Juan del Val

Las opciones eran una bolsa de patatas, un muñeco, un jamón, unos calcetines, un radiador o un libro de Juan del Val, el último ganador del Premio Planeta. Aunque el público reclamaba la novela, el escritor ha acabado eligiendo el muñeco, con el que ha realizado un gran tiro.

La segunda ronda la han protagonizado Jesús, campeón del Mundo de petanca, y El Langui (del equipo de Ponce) y Miguel Ángel Muñoz y el presidente de la federación, Antonio (por el de Broncano). La partida, donde Jesús ha sido expulsado por doble amonestación, se la han llevado las Anacondas Rencorosas por 2-0.

Luego han competido Ponce y Rosa, la mujer que le pidió a Broncano esta competición, y el presentador y la campeona del Mundo, Sara. Aquí, mientras Broncano (que se ha llevado una tarjeta por pisar la línea) ha tenido que tirar al ritmo de las Azúcar Moreno, el equipo de Ponce ha tenido que sustituir a uno de sus jugadores por la mujer que ocupaba la bañera del programa. Las Anacondas se han impuesto por 3-1.

Comodines decisivos

En la última ronda han vuelto a participar todos los jugadores (excepto El Langui, que tenía una función teatral). Pero los comodines han cambiado el rumbo de la competición. A Broncano le ha salido el de 'tu bola es la mía', que le permitía quedarse con una jugada del equipo contrario. Y a Ponce, 'el boliche loco', que le daba la opción de titar un segundo boliche que le quitaba la validez al primero. Eso ha hecho que se impusieran por 0-3 y que, finalmente, las Anacondas Rencorosas de Ponce ganaran la competición por 8-7.

El programa ha acabado con una nueva reivindicación de la petanca como un deporte para todo el mundo, no solo para los mayores.