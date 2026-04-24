La gran cita de Dulceida

“Aquí arranca una experiencia única: la cita a ciegas más grande que hayamos visto nunca”. Estas fueron las primeras palabras de Aida Domemech, más conocida como Dulceida, influencer y ahora presentadora de televisión en una nueva apuesta de TV3 y cuyos tres primeros capítulos se han incorporado a la plataforma 3cat. Pero, ¿de qué va 'La gran cita'?

El programa está grabado en un lujoso palacete en donde cien personas han sido escogidas tras un casting realizado entre tres mil aspirantes. En esa elección radica la base del programa. Además explicaron que la Inteligencia Artificial creada para el propio formato acabó creando 50 parejas que encajaban en un match perfecto. ¿Coincidirán sus conexiones naturales con las que propone la IA? El reto parece atractivo.

El espacio está bien dirigido por Tono Hernández, una excelente realización firmada por Eva Alimón y la producción general de Incís TV. Y todo se sucede bastante rápido, de manera que podría ser perfectamente un gran videoclip de 45 minutos del Canal Divinity, con muchísima sonrisa, mucho postureo, mucha gesticulación con caras de sorpresa, mucho aplauso y mucha euforia después de cada frase sugerente, con ese casting de participantes que oscila entre los 20 y los 35 años de un personal extraordinariamente selecto y tirando a pijito.

Es decir, que de los cien no existe ningún concursante que arregle autos de choque, que venda droga en Australia, o haya participado en 'La casa de los gemelos', de la misma manera que ningún espectador de aquel reality se apunte a ver 'La gran cita'. Y debo decir, pese a mi sorpresa, porque está demostrada que la transición del mundo influencer a la industria de la televisión no es nada fácil, que Dulceida está muy bien en su papel y todo lo que tiene que hacer lo hace muy bien.

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Desde el programa aseguraron que los participantes “no saben que forman parte de un experimento de un viaje que les cambiará para siempre”. Bueno, como frase de enganche es atractiva, pero yo sospecho que para siempre… no. O sí, ya lo veremos. El último de los ocho capítulos y el resultado final de las parejas lo podremos ver el martes 5 de mayo. Dijo un día el mítico Jesús Hermida que “jamás te creas nada de lo que sale en televisión, porque todo es espectáculo”. Veremos.