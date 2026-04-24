Antena 3 propone un asesinato con famosos a lo Agatha Christie en 'Una fiesta de muerte'

Antena 3 convierte una reunión de famosos casi en una novela de Agatha Christie en 'Una fiesta de muerte', su nuevo programa para las noches de los sabados, que estrena este 25 de abril (22.00 horas). Presentado por Àngel Llàcer, este 'murder mystery' gira en torno a la investigación de un asesinato.

Siete famosos asisten a una fiesta exclusiva, pero al llegar, uno de ellos es asesinado por un enigmático asesino VIP enmascarado. A partir de ese momento, comienza una carrera contrarreloj en la que, haciendo uso de sus virtudes detectivescas, los seis famosos que han sobrevivido deben descubrir quién el culpable de la muerte que se oculta tras la máscara. Primera pista: el asesino enmascarado no es ninguno de los invitados…

Marta Sánchez, Bertín Osborne, Antonio Resines, Glòria Serra, Ana Peleteiro, Alberto Chicote y Esperansa Grasia son las siete 'celebrities' que participan en este primer episodio, que lleva como título ‘Una fiesta de muerte: muerte en el museo’ y transcurre en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid.

Retos y pistas

En ‘Una fiesta de muerte’, para resolver el misterio, los 'vips' investigan la escena del crimen y compiten en una serie de retos (por equipos, individuales y colectivos) que les aportan pistas sobre la identidad del asesino y ponen a prueba sus capacidades detectivescas. Al final, se juntan todos para la resolución del crimen y se desvela la identidad del asesino VIP enmascarado durante el vídeo de su detención. Solo hay un vencedor, el que acierte la identidad del asesino o el mejor detective de todos.

Los episodios de ‘Una fiesta de muerte’ tienen una duración de 90 minutos y son autoconclusivos. Así, cada programa cuenta con su propio enclave y su propia fiesta temática, con un nuevo grupo de invitados famosos y con un asesino VIP enmascarado diferente.

‘Una fiesta de muerte’ es un 'game show' para toda la familia en el que los espectadores también pueden convertirse en investigadores y participar en la resolución del crimen. Desde sus casas podrán analizar las pistas, sospechar de los implicados y tratar de descubrir al asesino antes que nadie.

Jugar en tiempo real

Una mecánica que permite jugar en tiempo real, ampliando la experiencia mediante el escaneo de un código QR. De esta forma, la emisión se convierte en un reto compartido y totalmente interactivo en el que está en juego un premio de 3.000 euros.

‘Una fiesta de muerte’ es la adaptación española de ‘A Party to Die For’, un formato original de ITV Studios. El programa nació en Países Bajos y ya se ha emitido con éxito tanto en este país como en el canal M6 de Francia.