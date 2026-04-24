Caitríona Balfe, sobre el final de 'Outlander': "Sé que no vamos a contentar a todo el mundo, es imposible"
La protagonista de la serie habla de los episodios finales, que está emitiendo Movistar Plus+
Caitríona Balfe ha dedicado los últimos 12 años de su vida a 'Outlander'. La actriz irlandesa no solo ha dado vida a la protagonista femenina, Claire, sino que la serie basada en la saga de novelas de Diana Gabaldon también le ha dado la oportunidad de convertirse en productora, así como dirigir el segundo episodio de la octava y última temporada, que actualmente está emitiendo los sábados Movistar Plus+. La ficción que ha lanzado la carrera de Balfe y de Sam Heughan se encamina ya hacia sus episodios finales.
—¿Cuáles diría que son los mayores retos de Claire en estos últimos episodios?
En el último episodio… tiene un gran reto. Creo que se trata de mantener la fe.
—La producción ha rodado distintos finales para evitar filtraciones y al principio de la temporada los actores todavía no sabían cuál se iba a emitir. ¿Tiene ya alguna idea?
No, pero alguien en esta sala sí lo sabe y luego voy a intentar sacárselo (ríe). No, no lo sé. Estoy recibiendo los episodios semana a semana, como todo el mundo. De hecho, ayer vi el episodio ocho. Así que estoy tan a oscuras como los demás.
—¿Lloró al rodar la última escena?
La última escena que rodamos no es la última del episodio, pero sí, lloré todo el rato. Lloré muchísimo en esta última temporada. Y lloré mucho en la última escena que grabamos. No sé cuál será la última escena del episodio, pero desde luego en el último capítulo lloro mucho.
—¿Le preocupa no estar a la altura del final que esperan los fans?
Sí, claro. Al menos a mí sí. Sam [Heughan, que interpreta a Jamie] y yo quisimos hacer la octava temporada principalmente por los fans y para cerrar este viaje tan largo en el que nos hemos implicado personalmente y en el que los fans han estado con nosotros. Queríamos darles una despedida adecuada. Pero sé que no vamos a contentar a todo el mundo, es imposible. La comunidad de fans no es un bloque único: hay muchas opiniones, a la gente le gustan personajes distintos y cosas diferentes. Solo espero que, cuando miren la serie en su conjunto, puedan pensar: “Ha sido un 'show' increíble y estamos muy contentos de haber formado parte”. Porque los fans forman parte de esto, todos estamos juntos en ello. Y yo estoy muy orgullosa de todo el recorrido en su conjunto. Diría que el viaje de Claire en esta última temporada es probablemente el menos dinámico de todos, y eso fue un poco frustrante, pero es así como evoluciona la historia, así ocurre también en los libros. Pero sí, tengo mucha curiosidad por ver los dos últimos episodios. Creo que van a valer la pena. Espero que así sea.
—En el séptimo episodio de esta última temporada muere uno de los personajes más queridos. ¿Habrá más despedidas dolorosas?
No lo sé (ríe).
—Esta temporada incluye cambios importantes respecto a los libros, especialmente con la muerte de ese personaje del que hablábamos. ¿Cree que esta variación, u otras que se han hecho en anteriores temporadas, eran necesarias?
Nos hemos alejado de los libros esta temporada porque la historia de Diana sigue adelante y siempre hemos hecho algunos cambios. ¿Era necesario? Sé que Diana ha dicho que no lo creía. Yo no lo sé. Creo que hay muchas formas de hacer esta temporada: con algunas estoy de acuerdo y con otras no. Fue una temporada complicada porque trabajábamos bastante a ciegas: recibíamos los guiones justo antes de rodarlos y normalmente habríamos tenido una visión más global. Hubo momentos en los que me sentí frustrada, especialmente con el arco de Claire, porque quizá me habría gustado un final más dinámico para ella. Pero ser 'showrunner' es muy difícil y es imposible contentar a todo el mundo. Matt [Matthew B. Roberts] hizo lo que pensó que era correcto, y ese es su trabajo. Y quien lo quiera diferente… que se convierta en 'showrunner' (ríe). Al final, espero que la gente piense: “Esta serie nos ha dado mucho a lo largo de los años”, y que así sea.
—Han sido 12 años de su vida. ¿Siente que ya ha cerrado definitivamente esa etapa o le ha quedado un vacío?
No del todo, porque seguimos aquí hablando de ello, así que sigue siendo muy parte de mi vida. Y siempre lo será. Esa es la belleza de participar en una serie así: no creo que deje de hablar de ella o de la gente que he conocido gracias a ella. Además, este último año ha sido muy bonito porque he tenido oportunidades para hacer otros trabajos, muy variados, y eso es emocionante a nivel personal. Quizá cuando se emita el final y ya no tenga esa conexión profesional con la serie lo sentiré de otra manera. Pero siento que siempre será una parte enorme de mi vida que no se borrará.
—La serie le ha permitido evolucionar no solo como actriz, sino también como directora y productora. ¿Cree que ha moldeado su carrera?
Totalmente. Me ha dado una carrera y estoy profundamente agradecida por ello. He aprendido muchísimo como actriz. En una serie así te piden de todo: el género fantástico te exige emociones muy intensas, pero también hay acción, partes médicas, momentos casi procedimentales… Creo que no hay nada que no haya tenido que hacer en esta serie. Ha sido increíble trabajar con actores y directores maravillosos. Ha sido una experiencia muy enriquecedora. Y también he aprendido mucho como productora. Tener la oportunidad de dirigir es algo por lo que siempre estaré agradecida. No tenían por qué ofrecérmelo y fueron muy generosos. Me encantó y lo disfruté muchísimo. Aunque siento que todavía estoy empezando en eso, que sigo aprendiendo.
—¿Sigue en contacto con Sam Heughan, su pareja en la serie? ¿Los actores comparten algún grupo de WhatsApp?
Hay varios grupos, y no todos son en WhatsApp (ríe). Algunos seguimos siendo de mensajes tradicionales. Aunque a Sam le encantan las notas de voz, es muy fan, y yo al final me estoy sumando a eso. Claro que seguimos en contacto. Son amigos muy, muy cercanos. Sam y yo nos vemos cuando podemos, aunque está muy ocupado. Hablamos mucho, nos escribimos. También hablo mucho con Sophie [Skelton, que hace de Brianna], con John Bell [que interpreta a Ian], con Lauren [Lyle, que da vida a Marsali], con Izzy [Meikle-Small, que hace de Rachel]… Intento verlos siempre que puedo. Ahora somos como una familia y eso no se termina.
—A algunos actores les cuesta desprenderse de personajes tan icónicos a los que han interpretado muchas temporadas. ¿Le preocupa que la encasillen?
No… Aunque quizá debería preocuparme (ríe). Pero no. Estoy en una posición muy privilegiada: he tenido un trabajo increíble durante más de 10 años y sigo pudiendo trabajar en otras cosas. No es que tenga mil ofertas y elija lo que quiera, no lo digo así. Pero sí que, si me llega un proyecto que es básicamente otra versión de Claire, puedo decir que no. Es una industria difícil y hay mucha gente pasándolo mal, así que poder trabajar ya es un privilegio. Por eso estoy muy agradecida. Este año he hecho proyectos muy bonitos, con gente estupenda, todos diferentes y emocionantes. Me siento muy afortunada.
