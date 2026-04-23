Chicote se infiltra de incógnito en restaurantes en crisis: "Yo no me pondría al frente de un negocio que desconozco"

Alberto Chicote llevaba nada menos que nueve temporadas poniendo orden en restaurantes en crisis en 'Pesadilla en la cocina'. A partir de este jueves 23 de abril seguirá con su labor, pero sin ser invitado por los dueños, en 'Servicio secreto by Chicote' (La Sexta, 23.00 horas). El chef se infiltrará en locales sin previo aviso, en plena nocturnidad y bajo el anonimato, con el objetivo de destapar la realidad que se esconde tras cada negocio a la deriva.

Chicote, en 'Servicio secreto by Chicote' / Atresmedia

"El programa induce a pensar que es una evolución de 'Pesadilla en la cocina', pero cuando lo ves te das cuenta de que puede que el nexo de unión sea ayudar a restaurantes en apuros, pero tanto la manera de hacerlo como la dinámica es diferente", adelanta el chef a EL PERIÓDICO.

La realidad sin tapujos

Aquí, "la inspección del local se hace sin la presencia de los propietarios". Para conseguirlo, cuenta con la ayuda de un 'topo' que le facilita el acceso al restaurante a él y a su equipo de grabación. "Después, yo estoy en una furgoneta camuflada fuera y, gracias a un montón de cámaras, puedo ver todo lo que está ocurriendo dentro. El tener la oportunidad de verlo desde la distancia, sin que nadie sepa que estoy ahí, te da la posibilidad de ver la realidad sin tapujos", recalca el también presentador de 'Batalla de restaurantes'.

Como complemento, cuenta con dispositivos de diagnóstico como luz ultravioleta y otras herramientas de inspección, para recoger muestras de alimentos y de material de cocina para su análisis en laboratorios profesionales. "Podemos comprobar en qué condiciones están las cosas de verdad", afirma.

Los motivos del declive

Pero no solo el estado de la comida puede ser el motivo del declive de un restaurante, subraya Chicote. "El ambiente de trabajo, el liderazgo de los propietarios y los jefes, la manera de comportarse y hacer las cosas... Todo, al final, tiene su repercusión", considera.

Porque él cree que "todo el mundo se merece cumplir con su sueño si el suyo es tener un restaurante". "Pero yo no me pondría al frente de un negocio que desconozco", así que para él la clave está en "ponerse al día" en el sector hostelero.

Chicote, en 'Servicio secreto by Chicote' / Atresmedia

"Yo, lo que intento, es transmitir lo complejo que es sacar adelante un restaurante en buenas condiciones. Así que espero que, cuando un local funciona de maravilla, la gente valore lo complejo que resulta hacerlo", apunta.

Con ganas de conocer a Gordon Ramsay

El chef asegura que sale a comer fuera "bastante menos" de lo que le gustaría y que, cuando lo hace, aprovecha para visitar a amigos, "que suelen ser casi todos cocineros". Por eso dice que no le pasa tan a menudo que, cuando llega a un local, la gente se le cuadre temiendo su reacción al probar los platos. "En la mayoría de sitios, por no decir en todos, me acogen con muchísimo cariño".

'Servicio secreto by Chicote' está basado en un formato original de la productora de Gordon Ramsay, igual que 'Pesadilla en la cocina'. Sin embargo, Chicote confiesa que nunca se ha visto cara a cara con el famoso chef británico. "Es curioso que a veces hemos estado cerca pero nunca hemos coincidido. Me encantaría conocerle", asegura el chef, que ya tiene confirmada una décima temporada de su programa más famoso, 'Pesadilla en la cocina'.