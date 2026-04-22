La opinión de un programa que no se ha emitido

En el titular de este billete, prefiero insertar el término “opinión” que la palabra “crítica”. Sin embargo, me inclino por ser crítico antes que cítrico, por aquello de no aportar cierta acidez en mis opiniones.

Hoy quiero comentar un programa que todavía no se ha emitido: me estoy refiriendo a “El juicio”, que en breve podrá verse en La 2 de TVE y que está basado, inspirado o fotocopiado en el celebrado espacio de finales de los 80 y principios de los 90 denominado “Tribunal popular”, que, si no recuerdo mal, iba los lunes tras el Telediario 2.

¿Por qué escribo la opinión de un programa que todavía no se ha emitido? Por varias razones: porque quiero y porque me da la gana (recientemente alguien me escribió, además con cierta indignación: “¡¡es que usted escribe lo que opina!!”…); también lo hago porque me apetece verlo, por la presencia del radiofonista José Luis Sastre y porque su recordado pasado tiene un peso que merece un respeto y un nivel que merece mantener; nada más triste que la última etapa del 1-2-3, cuando en 2022 emitió su formato a través de redes sociales como Instagram, TikTok o YouTube. Auténticamente desolador.

Tanto en el histórico “Tribunal popular” como ahora se emitirá en “El juicio”, el programa plantea un hipotético juicio sobre un caso conocido para la opinión pública y en el que intervendrán un magistrado, un fiscal y dos abogadas. En la futura versión contará con un jurado popular formado por 9 personas escogidas de manera demoscópica. Deben ser las secuelas de alguna edición pretérita del Benidorm Fest, pero reconozco que el término “demoscópico” me da miedito.

Es una buena elección que el programa sea moderado y presentado por Ricard Fernández Deu, ex presentador de informativos de la casa y un profesional con un dilatado y extraordinario currículum.

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El hecho de que hace meses TVE diera a conocer que José Luis Sastre iba a ser el ánima mater del programa hizo que muchos pensáramos que sería el presentador. Y no será así, sino que Sastre realizará preguntas en la calle a testimonios que aportarán valor a cada juicio. Bueno. Y además tampoco se emitirá en La 1, sino en La 2. Pero para mí está muy bien que se dote a La 2 de un valor que jamás debe ser el de una cadena secundaria ni de retales, como históricamente ha sido.