Toc, toc. ¿Y el metaverso?

Por favor. Que alguien pare esto. Llevo semanas recibiendo propuestas digitales para apuntarme a cursos de la IA, que por mi edad es mejor que lo haga si no quiero quedarme fuera del mercado profesional, etc… Un sencillo viaje por la memoria me remite a una experiencia similar denominada metaverso.

Hace cuatro días el metaverso venía a salvarnos la vida y a solucionar nuestros males. Negar dicha evidencia era sinónimo de escupir el progreso. La de empresas que picaron y se gastaron un pastizal en esta herramienta. Incluso Google lo definió como “la nueva evolución de las redes sociales y el sucesor de internet en el móvil”. Es que tienes que reírte. Como definición no puede ser más lamentable cuando uno lee los términos “nueva evolución”.

El metaverso era un mundo virtual en el que los usuarios debían interactuar como avatares y cuya experiencia se centraba en las relaciones sociales y económicas. Puro humo. Tenía gracia eso de ver muñequitos representándonos. Hoy, en 2026, ¿quién habla y realiza prescripción del metaverso?

Miren: en los 90 también aparecieron propuestas para hacernos la vida más fácil en momentos de ocio (como ahora) y ver el cine en casa. ¿Recuerdan los videos domésticos? Tres empresas privadas intentaron dominar el mercado proponiendo sus sistemas: VHS, Betamax y video 2000. Y se acabó. Después apareció el Láser Disc, pero fue un fracaso. Y así, siempre.

Sólo hace cinco años, en 2021, cuando el empresario Mark Zuckerberg manifestó que el futuro de Facebook sería el metaverso y que se basaría en la realidad virtual y en donde las personas podrían jugar, trabajar y reunirse. “Una nueva forma de vivir”, decían. Por ello Zuckerberg le cambió el nombre a su empresa, para llamarla Meta.

El pasado mes de marzo (no hablo por tanto de la edad media) Meta hizo saber que algunas aplicaciones del metaverso dejarían de funcionar. Con ello, Meta lanzó a la basura una brutal inversión que superaba más de 80.000 millones de dólares. Cuando alguien invierte tal suma de dinero es que su objetivo no consiste en superar esos costes sino en amasar dinero.

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Hoy hemos cambiado el metaverso por la Inteligencia Artificial, en la que Zuckerberg ha pronosticado gastarse más de 115.000 millones de dólares en 2026. Es curioso. Nos toman por tontos. Quizá lo seamos.