'La gran cita', el 'dating show' de Dulceida en catalán en 3Cat: "Es mi lengua, la que hablo con mi familia"

¿La inteligencia artificial puede predecir el amor mejor que la espontaneidad humana? Eso es lo que intenta comprobar 'La gran cita', el nuevo 'dating show' de la plataforma 3Cat. El programa supone la primera experiencia como presentadora en la tele catalana de Dulceida, que ya había protagonizado su propio 'reality' en Amazon Prime y que la semana pasada estuvo visitando a su pareja, Alba Paul, en Honduras con 'Supervivientes'.

"Cuando me dijeron que era para 3Cat pensé: perfecto, es como estar en casa", comenta la 'influencer'. "Ya me habían dicho antes de hacer algún proyecto, pero no me sentía tan segura. En cambio, este es que estaba hecho un poco para mí", explica. Y más, siendo en catalán.

"Es mi lengua materna, mi lengua principal, la que hablo con mi familia, con mi hija... Bueno, con mi mujer no, es un poco raro, porque nos conocimos hablando en castellano", detalla. "Pero yo vivo en Madrid y hablo catalán todos los días".

Sin embargo, Dulceida se hizo conocida en las redes por hacer contenido en castellano. "Sé que me han criticado por eso, pero es que me sigue gente de todo el mundo, de Latinoamérica, del resto de España...", se justifica. "Pero constantemente estoy hablando en catalán, y eso ya se vio en el docurreality que hice en Prime", subraya.

50 parejas

Em 'La gran cita', la 'influencer' recibe a 100 personas dispuestas a protagonizar la cita a ciegas más grande de la televisión del sur de Europa. Todas ellas han sido analizadas por un equipo experto en IA que ha identificado 50 parejas altamente compatibles. Sin embargo, ni los participantes ni el público sabrán cuáles son esas parejas hasta un momento determinado del programa. ¿Coincidirá su elección personal con la que ha hecho la tecnología basándose en los datos que tiene de ellos?

Antes de descubrirlo, a lo largo de ocho capítulos pasarán por tres fases decisivas: la formación de parejas, la evolución de las relaciones y la decisión final. En 'La gran cita' habrá dinámicas sorpresa, citas rápidas, citas de sofá, encuentros con familias, secretos inesperados, una escapada de 48 horas y un último giro que puede ponerlo todo patas arriba, cuando se enteren si la persona que han escogido es o no su pareja ideal según la IA. El público también sabrá qué parejas siguen juntas meses después.

¿Piensa Dulceida que la IA puede predecir el amor mejor que la intuición? "Creo que las dos cosas juntas son un 'match'. Aunque yo soy mucho de guiarme con el corazón. Pero es que también estoy segura de que la IA me diría que mi pareja ideal es mi mujer, no tengo ninguna duda. ¡Ya llevamos 12 años!", recuerda, orgullosa.

Naturalidad y sinceridad

La presentadora reconoce que los concursantes del 'dating show' la han sorprendido, para bien. "Los he visto muy de verdad. Me ha sorprendido su naturalidad, la sinceridad y el respeto con el que se tratan", señala. Ella reconoce que se ha llegado a emocionar. "Incluso he llorado y me he entristecido con historias que tal vez he idealizado y luego no han funcionado como yo me imaginaba" explica Dulceida, que cree que por ser creadora de contenido se la mirará con lupa en esta nueva aventura profesional.

"Todo lo que hacemos los 'influencers' se juzga continuamente. Yo llevo 17 años en esta profesión y la defenderé siempre. Obviamente hay de todo. Yo no creo nada en lo del intrusismo laboral. Yo no tengo límites y haré siempre lo que me gusta y con lo que me sienta cómoda", recalca.

La emisión de 'La gran cita' será progresiva: este lunes 20 de abril estarán disponibles los tres primeros episodios; tres más el martes 28 de abril y los dos últimos, el 5 de mayo.

Un 'casting' masivo

Los 100 participantes de 'La gran cita' se han seleccionado de entre 3.000 personas que mostraron interés en participar en el programa. Un 'casting' masivo, inclusivo y diverso, que es el resultado de introducir los datos en una aplicación de IA de uso restringido creada específicamente para el programa por un ingeniero.

Además, es el primer formato de entretenimiento del país que ha incorporado de forma integral la figura de coordinación de intimidad durante todo el proceso de producción.

Dos profesionales certificadas internacionalmente con experiencia en ficción y 'realities', vinculadas a equipos pioneros en coordinación de intimidad a nivel europeo y latinoamericano, han sido las responsables de este proceso, que ha consistido en la creación de protocolos específicos, la formación en límites y consentimiento para el equipo y los participantes, y la definición de espacios seguros. Además, durante el rodaje, se ha llevado a cabo un seguimiento continuo.