Este sábado pasado se disputó la final de la copa del rey de fútbol. Como espectáculo televisivo siempre he pensado que es, posiblemente, el acontecimiento deportivo del año más atractivo, que aporta una emoción tan sólo superable por partidos como la Champions o la final de una Eurocopa o de un Mundial. Para mí, por el colorido de las aficiones, la final de copa siempre es el mejor partido del año, lo juegue quien lo juegue.

Por aquello de los derechos, la emitieron en directo dos televisiones públicas, como La 1 de TVE con Juan Carlos Rivero capitaneando el relato; y TV3 en Catalunya con Alex Castells llevando la voz cantante. Y también lo retransmitió Movistar Plus, con Carlos Martínez como principal narrador del encuentro. En una final así un comentario fuera de lugar puede marcar la carrera de un profesional y lo procedente siempre es pasar desapercibido pero aportando su sello personal, y los tres estuvieron bien.

¿Qué cosas que vimos? Pues la cobra mutua que se desearon en el palco Isabel Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad de Madrid y Miguel Oyarzabal, capitán de la Real: ambos ni se miraron y tampoco hicieron el gesto con sus brazos para saludarse.

La propuesta innovadora de la Federación de la llamada RFEF CAM, esa mini cámara de video enganchada a jersey del árbitro para ver algunos planos en primera persona de lo que ve el colegiado se saldó con buena nota. Anduvo acertado el realizador pinchando en ocasiones y sin abusar del plano.

En el descanso vimos una entrevista de Lourdes García Campos a Henar Álvarez, promocionando la tercera emisión de “Al cielo con ella” de mañana martes; algo similar a lo que vimos hace un año en la final de Copa de entonces cuando entrevistaron a Belén Esteban recomendando “La familia de la tele”. Esperemos que no sea gafe.

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En esto que Henar finalizaba su ‘speech’ diciendo, más o menos, “estamos muy animados por esta acogida inicial así que os espero este martes después de “La revuelta” en “al cielo con ella”. Parecía una despedida, pero Lourdes preguntó: “así que cuéntanos, cuándo podemos ver tu programa”. La respuesta de Henar fue: “pues este martes después de “La revuelta” en ‘al cielo con ella’. Ya se sabe que entrevistar siempre comporta preguntar, repreguntar y escuchar al invitado.